Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяца

15 ноября в доме нужно зажечь свечу. Считалось, что она обретет силу и привлечет удачу.

Загаданное в этот день желание обязательно сбудется. Поэтому день отлично подходит для того, чтобы строить планы, думать о будущем.

До захода солнца нужно обязательно попросить прощения у людей, которых обидели, оскорбили или дали пустое обещание. Тогда в вашей жизни все наладится.

15 ноября можно покупать одежду. Важно 15 ноября сделать генеральную уборку в доме.

Этот день не самый удачный день для общения с кем-либо. Держитесь в этот день подальше от посторонних.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя 15 ноября отправляться в дальние поездки. Можно только навредить себе.

Нельзя 15 ноября ссориться, обижать и конфликтовать с людьми. Можно навлечь большие неприятности.

Нельзя 15 ноября отдавать долги.

Приметы на 15 ноября