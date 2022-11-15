Гороскоп склоняет внести ясность в любые нерешенные вопросы — от работы до личной жизни. Если вы сумеете удержать свои чувства в руках, вы имеете все шансы докопаться до сути любой проблемы и принять единственно верное решение. Однако будьте осторожны, этот день полон бурных страстей – темперамент обещает быть на высоте.
Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Телец будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо. И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Тельцу решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Тельцу свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.
Близнецы
Близнецам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Близнецы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет, то отлично. Гораздо хуже, если Близнецы не заметят опасную западню. Такая уж особенность: Близнецам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.
Рак
Лев
Лев будет строг, но справедлив, по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Льва. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».
Дева
У Девы есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет ее равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Дева будет отлично ладить с окружающими. В разговоре она настроена больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Деве поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Девы способна творить чудеса, она — ее волшебный ключ к людским сердцам и душам.
Весы
Скорпион
Скорпион будет педантичным и внимательным, как никогда. От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Скорпиону отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему завтра нелегко найти общий язык – Скорпион будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.
Стрелец
Звезды гороскопа советуют Стрельцу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению феншуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Стрельцу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Стрелец почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Стрелец может освободиться и от чего-нибудь еще, к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.
Козерог
В отношениях с людьми многое может раздражать Козерога, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Козерог захочет докопаться до истины, и в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя. Звезды гороскопа советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Козерог все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.
Водолей
Водолею не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги, так как есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Водолей не обладает достаточной решимостью, он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Водолею надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения , потому что со временем это ему пригодится.
Рыбы
В Рыбах может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит. День наделяет их повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза им будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Рыбы могут проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, им надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью, советует 1001goroskop.ru.