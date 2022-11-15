Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака

Весы

Гороскоп дает Весам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть, и логические размышления самих Весов. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Весам стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Скорпион

Скорпион будет педантичным и внимательным, как никогда. От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Скорпиону отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему завтра нелегко найти общий язык – Скорпион будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению феншуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Стрельцу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Стрелец почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Стрелец может освободиться и от чего-нибудь еще, к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Козерог