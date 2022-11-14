Астролог Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждут резкие перемены после 14 ноября
В ноябре же, как полагает астролог Тамара Глоба, особенного достанется Водолеям и Рыбам, причем их ожидают радикальные перемены уже после 14 ноября.
Как пояснила Глоба, воздушных Водолеев во вторую половину ноября займет вопрос жилищного характера, так как появится шанс сменить место проживания. А так как этому будут благоволить сами звезд, то грез не воспользоваться предоставленным шансом под благоволение звезд.
Астролог подчеркнула, что Водолеям также окажут помощь в морально-материальном плане родственники, что станет серьёзным подспорьем для осуществления переезда.
А вот мечтательных Рыб во второй половине ноября ожидает активная социальная жизнь, а потому, чтобы действовать, Глоба рекомендовала им выбраться из личной вселенной.
Астролог пояснила, что реальность настолько захватит представителей этого знака, что они забудут о своих фантазиях. И способствовать этому будут новые знакомства, путешествия и полученные от этого впечатления.
Отдельно астролог рекомендовала Рыбам обратить внимание на свое здоровье, так как резкая смена образа жизни может оказать влияние на незначительное ухудшение самочувствия. Однако если вовремя обратить на это внимание, то ничего страшного не произойдет.