Астролог Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждут резкие перемены после 14 ноября

В ноябре в небе господствует созвездие Скорпиона, что делает этот месяц неоднозначным на фоне сменяющих друг друга неудач и везения. Скорпион же как умный и харизматичный знак Зодиака с тяжелым характером не дает никому спуска.

В ноябре же, как полагает астролог Тамара Глоба, особенного достанется Водолеям и Рыбам, причем их ожидают радикальные перемены уже после 14 ноября.

Как пояснила Глоба, воздушных Водолеев во вторую половину ноября займет вопрос жилищного характера, так как появится шанс сменить место проживания. А так как этому будут благоволить сами звезд, то грез не воспользоваться предоставленным шансом под благоволение звезд.

Астролог подчеркнула, что Водолеям также окажут помощь в морально-материальном плане родственники, что станет серьёзным подспорьем для осуществления переезда.

Однако вопрос смены жилья повлечет за собой и некоторые беспокойства в плане проблем с работой и финансами.

А вот мечтательных Рыб во второй половине ноября ожидает активная социальная жизнь, а потому, чтобы действовать, Глоба рекомендовала им выбраться из личной вселенной.

Астролог пояснила, что реальность настолько захватит представителей этого знака, что они забудут о своих фантазиях. И способствовать этому будут новые знакомства, путешествия и полученные от этого впечатления.

В качестве примера Глоба привела прохождение разного рода учебных курсов, мастер-классов и прочего.