Приметы на 14 ноября: что надо сделать, чтобы бедность не привлечь
Приметы на 14 ноября: что надо сделать, чтобы бедность не привлечь
14 ноября церковь почитает память святых-чудотворцев Козьмы и Демьяна. Верили, что святые Козьма и Демьян могут излечить тяжелые болезни.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Курица в данном случае символизировала счастье, плодородие, довольство.
Святым в этот день можно молиться за здоровье всех своих близких и мир в доме. А девушки перед свадьбой просили Козьму и Демьяна о крепкой и счастливой семье.
Младший член семьи мог съесть в этот день куриное сердце, чтобы быть целый год здоровым.
Что нельзя делать 14 ноября
- Нельзя выливать воду на улицу, после того как вы покупали младенца.
- Нельзя 14 ноября лениться и бездельничать.
- Нельзя 14 ноября тратить много денег. Можно бедность привлечь.
Приметы на 14 ноября
- Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие.
- Если у вас вдруг возникла неожиданная идея, то реализуйте ее. Она скорее всего удачная.
- Если курица снесла яйца 14 ноября, то они целебные.
- Если теплый день, то зима наступит только в декабре.
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