Не откладывай на завтра! Гороскоп на воскресенье, 13 ноября

Рак

Забот оказывается больше, чем вы ожидали. Появляются дела, требующие немедленного внимания, кому-то из близких нужна ваша помощь. Вам удается успеть все, что нужно, и даже больше, хотя порой вы и сами не можете объяснить, как это получается. Старайтесь не переутомляться. Когда вы устаете, настроение портится, становится сложнее справиться с негативными эмоциями. Вечер лучше провести спокойно, отложив сложные дела и по возможности избегая стрессовых ситуаций. Восстановив силы, вы почувствуете себя гораздо лучше.

Лев

Благоприятный день для общения. Вы всегда находите нужные слова, догадываетесь, что окружающие хотят услышать. Часто интуиция подсказывает, кому можно доверять, а с кем можно быть настороже. Не всегда серьезные вопросы требуют долгого обсуждения. Иногда хорошие решения приходят практически сразу, и чаще всего именно к вам. Остается лишь убедить в этом остальных, а с этим вы справляетесь быстро. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они оказываются очень кстати: можно сделать какие-то необязательные, но приятные покупки.

Дева