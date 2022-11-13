Не откладывай на завтра! Гороскоп на воскресенье, 13 ноября
Овен
Настройтесь на серьезный лад. День категорически не подходит для того, чтобы идти на поводу у случайных капризов, откладывать важные дела ради мимолетных желаний. Время на развлечения, приятное общение и отдых у вас наверняка останется, но прежде нужно заняться чем-то полезным. Первая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Вероятны удачные покупки, выгодные инвестиции. Позже наступает время подарков, приятных сюрпризов, знаков внимания, которым вы будете очень рады. Не разочарует романтическое свидание.
Телец
В первой половине дня события могут развиваться медленнее, чем хотелось бы. Это вас не обрадует: вам хочется быстрее достичь поставленных целей, а никто никуда не торопится. Тут важно справиться с порой одолевающим вас раздражением и не провоцировать конфликтов. Постепенно ситуация улучшается, вторая половина дня проходит приятно. Многим Тельцам она обещает интересные встречи, дает шанс познакомиться и подружиться с необычными людьми. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете рады. В гости приходят именно те, общения с кем вам в последнее время очень не хватало.
Близнецы
День приносит неожиданности. Многое идет не по плану, но вы рады возможности импровизировать, придумывать что-то новое, воплощать в жизнь только что появившиеся идеи. Вероятны незапланированные встречи, а также знакомства, которым вы будете очень рады. Появляется шанс заняться чем-то необычным и увлекательным. Новое дело сразу захватывает вас и многому учит. Вероятны денежные поступления. Можно делать покупки, они будут удачными. Полагайтесь на интуицию: она помогает выбрать действительно отличные вещи.
Рак
Забот оказывается больше, чем вы ожидали. Появляются дела, требующие немедленного внимания, кому-то из близких нужна ваша помощь. Вам удается успеть все, что нужно, и даже больше, хотя порой вы и сами не можете объяснить, как это получается. Старайтесь не переутомляться. Когда вы устаете, настроение портится, становится сложнее справиться с негативными эмоциями. Вечер лучше провести спокойно, отложив сложные дела и по возможности избегая стрессовых ситуаций. Восстановив силы, вы почувствуете себя гораздо лучше.
Лев
Благоприятный день для общения. Вы всегда находите нужные слова, догадываетесь, что окружающие хотят услышать. Часто интуиция подсказывает, кому можно доверять, а с кем можно быть настороже. Не всегда серьезные вопросы требуют долгого обсуждения. Иногда хорошие решения приходят практически сразу, и чаще всего именно к вам. Остается лишь убедить в этом остальных, а с этим вы справляетесь быстро. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Они оказываются очень кстати: можно сделать какие-то необязательные, но приятные покупки.
Дева
Отличный день, плодотворный и интересный. В первой его половине возможны какие-то недоразумения, досадные происшествия. Но речь идет о мелочах, и совершенно ясно: беспокоиться не о чем, все вскоре уладится. Тут интуиция не подводит. Вторая половина дня складывается хорошо. Многих Дев она радует удивительно удачными совпадениями. Благодаря им появляется возможность осуществить то, что было задумано давно, решить проблемы, о которых в последнее время приходилось много думать и говорить. Вечер радует приятными известиями.
Весы
День полон неожиданностей. Часто приходится принимать решения на ходу. Вас это вовсе не пугает: интуиция подсказывает, как лучше действовать, и вы не сомневаетесь, что выбрали верный путь к цели. Друзья и давние знакомые готовы поддержать многие ваши идеи. Благодаря такой поддержке удается осуществить какие-то важные планы. Вероятны необычные встречи, приятные знакомства. Вы обаятельны и на многих производите хорошее впечатление. Люди, прежде не замечавшие ваших достоинств, сегодня обращают на них внимание.
Скорпион
Первая половина дня радует сюрпризами. Это удачное время для многих представителей знака: можно сделать то, что было задумано давным-давно, реализовать какой-то смелый план. Обстоятельства складываются благоприятно, и иногда вам вовсе не приходится прикладывать усилия, чтобы достичь своей цели. Вторая половина недели складывается спокойнее. Она хорошо подходит для общения с близкими: можно многое обсудить, вместе заняться делом, важным для всех. Незапланированные романтические свидания оказываются неожиданно яркими, запоминающимися.
Стрелец
Благоприятный день для любых встреч. Сегодня люди особенно интересуются вашими делами, задают массу вопросов, порой довольно непростых. Отвечайте на них без ложной скромности, не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях. Все действительно хотят знать, чего вы успели добиться и как это удалось. Можно быстро справиться с какими-то сложными делами, которые долго откладывались на потом. Сейчас интуиция подсказывает, как лучше к ним подступиться, с чего начать. Помогают давние знакомые, причем их часто даже просить об этом не приходится.
Козерог
Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то необычное. Ваши идеи многим нравятся, иногда их буквально подхватывают на лету. Не исключены какие-то разговоры о будущей работе, бизнес-проектах, на которых вы вскоре сосредоточитесь. Возможны предложения, которые вы сможете спокойно обдумать в течение ближайших нескольких дней. Благоприятный день для поездок, прогулок. Смена обстановки идет вам на пользу, вдохновляет, дарит новые идеи. В необычных обстоятельствах завязываются не менее необычные знакомства.
Водолей
День подходит для серьезных разговоров, обсуждения вопросов, важных и для вас, и для ваших близких. Удается разобраться в каких-то запутанных ситуациях, понять, как лучше действовать. Часто помогает чужой опыт: благодаря ему вы не допускаете даже мелких, незначительных ошибок. Можно браться за какие-то совершенно новые дела. Вы отлично с ними справитесь, быстро научитесь всему, что нужно. Радуют встречи с давними знакомыми: находится масса тем для разговора. Очень полезно будет обсудить какие-то события последних дней. Такие разговоры натолкнут вас на интересные мысли.
Рыбы
В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Возможны какие-то неудачные совпадения, известия, которые спутают ваши планы. Однако влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация быстро меняется к лучшему. Середина дня приносит хорошие новости, поводы для радости, а также возможности, которыми хочется воспользоваться. Вечер складывается исключительно приятно. Для многих Рыб он будет связан с исполнением давних желаний, решением проблем, из-за которых в последнее время было много беспокойства.