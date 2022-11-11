Увлекаются с первого взгляда: самые любвеобильные знаки Зодиака

У каждого знака зодиака свой характер. Некоторые вспыльчивы, а другие нетерпеливы. Одни постоянно меняют партнёров, тогда как другие ищут долгосрочные отношения. Рассказываем, какие знаки зодиака влюбляются чаще других, пишет Life.

ЛЕВ

Львы – искатели внимания. Таких быстро привлечёт тот, кто уделит им всё своё время. Потому как внимательное отношение к своей королевской персоне заставляет их чувствовать себя особенными. Людям этого огненного знака зодиака нравится ощущать трепет в груди и лёгкое волнение. Львы наделены не только умением быстро влюбляться, но и способностью не страдать от мук совести, когда бросают партнёра. Быстро теряя голову от красивых ухаживаний и постоянного флирта, представители этого знака зодиака могут ошибаться и оказываться в неприятных ситуациях. Со временем, поняв, что лучше, чем уже есть, второй половинки не найти, Львы перестают смотреть по сторонам. А пока этого не произойдёт, постоянно мечутся от одного избранника к другому.

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