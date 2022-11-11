Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября

Работа. В бизнесе вам будет трудно добиться результатов в настоящее время. Возможно, вам придется рисковать.

Здоровье. Обострившиеся болезни мочеполовой сферы могут доставить вам много неприятностей на этой неделе.

Ваш маленький Овен. Если ваш ребенок уже стал подростком, высокий гормональный фон может лишить его сна.

ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05

Благоприятные дни: 14, 17, 18 ноября

Неблагоприятные дни: 15, 16 ноября

Любовь. Постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами своего партнера. Не пытайтесь переделать его под себя, а лучше обратите внимание на те качества его характера, которых вам не достает. Если вы мудрее своего партнера, то именно вам и придется выстраивать отношения так, чтобы прийти к приемлемому для вас обоих решению. Эгоистичным представителям данного знака будет очень непросто в настоящее время. Старайтесь вести себя достойно, и вы увидите, что ситуация начнет работать на вас.

Работа. Не подписывайте в настоящий момент договоров и не берите кредитов, их условия окажутся кабальными.

Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.

Ваш маленький Телец. Ваш ребенок сейчас будет очень раним и обидчив. Критиковать его сейчас – только делать хуже.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06

Благоприятные дни: 15, 19, 20 ноября

Неблагоприятные дни: 17, 18 ноября