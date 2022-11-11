Очередная осенняя неделя принесет нам много интересных тенденций, позитивных, так как большинство аспектов между планетами будут гармоничными. Секстиль Меркурия с Плутоном 15 ноября поможет большинству из нас успешно решать проблемы, легко погружаясь вглубь и находя их причины с помощью конструктивного обсуждения с заинтересованными лицами. В обществе возрастет интерес к мистике и оккультизму, бессознательной части психики и парапсихологии. Некоторые из нас даже решатся начать серьезное обучение этим дисциплинам.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 14, 17 ноября
Неблагоприятные дни: 15, 16 ноября
Любовь. Типичным представителям самого непростого зодиакального знака в течение ближайшей недели будет нелегко совладать со своими чувствами и желаниями. Перепады настроения будут зашкаливать, что невольно отразится на отношениях с противоположным полом. С одной стороны, вы можете испытать прилив сил (психических и физических), а с другой стороны, переполняющая вас сексуальная энергия может подтолкнуть вас на необдуманные любовные авантюры. Сейчас все будет зависеть от вашего самообладания, пишет wday.ru.
Работа. Нельзя расслабляться. Сейчас тот самый момент, когда «один день весь год кормит».
Здоровье. Чрезмерная интенсивность рабочего графика может оказаться причиной стресса и нервного срыва.
Ваш маленький Скорпион. Ваш ребенок привлечет к себе повышенное внимание эрудированностью и не детским ходом мыслей.
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 15, 16 ноября
Неблагоприятные дни: 17, 18 ноября
Любовь. На этой неделе активным от природы Стрельцам не стоит искать новых знакомств и приключений – все это может закончиться не очень приятно. Более того, в личной жизни вы можете допустить ошибку, о которой в последствии будете жалеть. Пусть все идет, как идет, а вы на время уйдите в тень и старайтесь не привлекать к себе внимания. В этот период вам стоит затаиться, осмыслить происходящее и разобраться в отношениях с противоположным полом. Для знакомств и каких-либо начинаний неделя точно не подходит.
Работа. Дабы не допустить серьезных ошибок, сейчас не стоит затевать важных проектов и новых дел.
Здоровье. Проблемы здоровья в настоящий момент могут оказаться надуманными и сильно преувеличенными.
Ваш маленький Стрелец. Не раньте психику вашего ребенка, сейчас она очень уязвима. Не повышайте голос.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 17, 18 ноября
Неблагоприятные дни: 14, 19, 20 ноября
Любовь. Дорогие Козероги, прислушайтесь к совету! Сейчас не время грустить и предаваться унынию, даже если у вас есть повод для разочарования. Скорее всего, пришло время что-то поменять в ваших отношениях с противоположным полом, вывести их на новый этап, если они превратились в обычное совместное проживание. Во всем необходимо разнообразие, и личная жизнь не исключение. Вам просто необходимо как-то по-новому взглянуть на сложившиеся отношения, и что-то в них поменять, внести новую струю в динамику их развития.
Работа. Старайтесь быть на шаг впереди своих конкурентов, следите за всеми новинками и изучайте рынок.
Здоровье. В настоящее время весьма уязвимы глаза и вся нервная система в целом.
Ваш маленький Козерог. Ждите сюрпризов. Ребенок может раскрыться совсем с неожиданной стороны.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 19, 20 ноября
Неблагоприятные дни: 15, 16 ноября
Любовь. Судя по всему, на предстоящей неделе типичным Водолеям придется решать вопросы собственного профессионального роста и материального благополучия. Но это же время может быть отмечено конфликтами, отстаиванием вами своей точки зрения. Отношения с партнером по браку ощутимо ухудшаться. по причине неуступчивости обоих и неправильной расстановки приоритетов. Для кого-то сейчас окажется важнее работа и это может стать камнем преткновения. Попытка познакомиться с кем-то в данный момент будет безрезультатной.
Работа. Сосредоточьтесь на достижении конкретного результата. Это время успеха и карьерного роста.
Здоровье. Если у вас есть проблемы с позвоночником, на этой неделе они могут о себе напомнить.
Ваш маленький Водолей. В данный момент очень важен воспитательный фактор и ваш личный положительный пример.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 14 ноября
Неблагоприятные дни: 17, 18 ноября
Любовь. Для Рыб все складывается неплохо. В ближайшем будущем вы будете окружены вниманием, к вашему мнению станут прислушиваться и выделять вас из окружающих, в связи с чем вас может потянуть на приключения и авантюры в любовной сфере. Сексуальные переживания будут подстегивать ваше воображение и толкать на нестандартные, может быть, даже провокационные поступки. Этот период подходит для любовных взаимоотношений и взрослых игр, но для обычной супружеской жизни он чреват проблемами.
Работа. Исключительное время для роста вашего авторитета, заключения серьезных контрактов.
Здоровье. Обратите внимание на функционирование желчного пузыря и печени. Не злоупотребляйте алкоголем.
Ваши маленькие Рыбы. Расширяйте кругозор вашего ребенка. Дайте ему возможность получить представление о мире.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 15, 16 ноября
Неблагоприятные дни: 19, 20 ноября
Любовь. Предстоящая неделя будет весьма напряженной, она потребует от вас колоссальных эмоциональных трат, отношения с партнерами (в том числе и по браку) в это время могут зайти в тупик. Этот период может оказаться экстремальной во всех отношениях. Берегите себя и не вступайте в выяснение отношений с незнакомыми людьми. Для изживших себя отношений это время просто катастрофическое. Вам необходима сексуальная разрядка для снятия напряжения в отношениях.
Работа. В бизнесе вам будет трудно добиться результатов в настоящее время. Возможно, вам придется рисковать.
Здоровье. Обострившиеся болезни мочеполовой сферы могут доставить вам много неприятностей на этой неделе.
Ваш маленький Овен. Если ваш ребенок уже стал подростком, высокий гормональный фон может лишить его сна.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 14, 17, 18 ноября
Неблагоприятные дни: 15, 16 ноября
Любовь. Постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами своего партнера. Не пытайтесь переделать его под себя, а лучше обратите внимание на те качества его характера, которых вам не достает. Если вы мудрее своего партнера, то именно вам и придется выстраивать отношения так, чтобы прийти к приемлемому для вас обоих решению. Эгоистичным представителям данного знака будет очень непросто в настоящее время. Старайтесь вести себя достойно, и вы увидите, что ситуация начнет работать на вас.
Работа. Не подписывайте в настоящий момент договоров и не берите кредитов, их условия окажутся кабальными.
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.
Ваш маленький Телец. Ваш ребенок сейчас будет очень раним и обидчив. Критиковать его сейчас – только делать хуже.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 15, 19, 20 ноября
Неблагоприятные дни: 17, 18 ноября
Любовь. Дорогие Близнецы, не ждите подарков судьбы и повышенного внимания к своей персоне. Ситуация грозит обострением отношений с партнерами как по браку, так и по бизнесу. Совместные проекты (если таковые имеются) в это время могут приостановиться. Вы с партнером, возможно, устали друг от друга, поэтому сейчас вам непросто испытывать чувство любви. Смиритесь с трудностями и принимайте все как есть, скоро ситуация изменится к лучшему. Но пока пытаться как-то переиначить ход событий вам не удастся, можете даже не пытаться.
Работа. Сейчас вам придется не столько зарабатывать, сколько отрабатывать долги и исправлять ошибки.
Здоровье. Не питайтесь в чебуречных или шашлычных, не покупайте еду на улице, если не хотите проблем.
Ваши маленькие Близнецы. Обратите пристальное внимание на физическое развитие вашего ребенка, ему необходим спорт.
РАК 22.06 – 22.06
Благоприятные дни: 17, 18 ноября
Неблагоприятные дни: 14, 19, 20 ноября
Любовь. Предстоящая неделя станет для впечатлительных представителей зодиакального Рака временем творческих исканий и любовных приключений. Вы будете воодушевлены и инициативны. Если вы хотите наладить свою личную жизнь, это время вам просто нельзя упускать. Все дела нужно отложить и найти время для отдыха. Любовь не обойдет вас стороной, а скорее всего, захлестнет волной чувств и эмоций. Это прекрасное время для любви и установления длительных романтических отношений.
Работа. Используйте шанс для творческого раскрытия и проявления креативных способностей в бизнесе.
Здоровье. Берегите сердце, не давайте слишком больших нагрузок, следите за артериальным давлением.
Ваш маленький Рак. Помогите вашему ребенку раскрыть его творческий потенциал.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 19, 20 ноября
Неблагоприятные дни: 15, 16 ноября
Любовь. В настоящий момент харизматичным и сексуально активным Львам стоит несколько попридержать свой пыл и сконцентрировать свое внимание на доме, семье и детях. Эта сфера жизни потребует от Вас серьезных вложений, как энергетических (душевных сил), так и просто материальных. Но в перспективе все затраченные вами усилия дадут положительный результат. Самое время задуматься об улучшении условий жизни, изменения качества жилья, возможном ремонте или строительстве дома. Это положительно отразится на отношениях.
Работа. Период хорош для строительства, приобретения недвижимости, участия в долгосрочных проектах.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в области желудка и диафрагмы. Не относитесь легкомысленно к симптомам.
Ваш маленький Лев. Привлеките к воспитательному процессу бабушек и дедушек. Они могут многое дать вашему ребенку.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 14 ноября
Неблагоприятные дни: 17, 18 ноября
Любовь. Сейчас типичным Девам трудно завязать серьезные отношения, дела мешают. Чтобы везде успеть и при этом хватило времени на личную жизнь, вам придется делать все в ускоренном режиме. Мысли о любимом человеке, воспоминания и ожидание свидания помогут вам справиться с возникающими трудностями. Общение в социальных сетях и короткие поездки помогут вам не только наладить отношения, но и обрести необходимую гармонию. Если вы хотите настоящей романтики – оставьте работу и отправляйтесь в путешествие вместе с интересным для вас человеком.
Работа. Вам просто нельзя сидеть на месте, если вы хотите преуспеть в бизнесе. Это время командировок.
Здоровье. Не злоупотребляйте кондиционерами и избегайте сквозняков — велика вероятность простуды.
Ваша маленькая Дева. Сейчас вашему ребенку нужно читать, и чем больше, тем лучше. Он многое способен понять.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 15, 16 ноября
Неблагоприятные дни: 19, 20 ноября
Любовь. Представителям самого гармоничного и в каком-то смысле элитарного зодиакального знака судьба дает возможность достичь желаемого и обрести гармонию. Но для этого Вам необходимо раскрыть свой личностный потенциал и облагодетельствовать своего избранника или избранницу. Речь идет не только и не столько о подарках, сколько об искреннем отношении, желании помочь и как-то поучаствовать в судьбе близкого вам человека. Постарайтесь устроить ему и себе настоящий праздник даже если для этого нет особого повода.
Работа. Прекрасный момент для решения всех вопросов материального характера и крупных приобретений.
Здоровье. Не забывайте о диете и ограничьте себя в еде, особенно, если вы склонны набирать вес.
Ваши маленькие Весы. Правильное сбалансированное питание вашего ребенка должно волновать вас сейчас более всего.