Начало дня подходит для того, чтобы пересмотреть планы, вновь обдумать какие-то идеи. В это время вам удается заметить слабые места, прежде не бросавшиеся в глаза, увидеть, где могут возникнуть проблемы. Это касается не только собственных дел. Но прежде, чем указать другим на то, что они упустили, убедитесь, что это можно сделать деликатно, никого не обижая, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 ноября
Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Следуя им, вы сможете добиться того, к чему давно стремились, почти не прикладывая для этого усилий.
Овен
Постарайтесь ни с кем не ссориться в первой половине дня. Это может быть довольно сложно, потому что окружающие порой ведут себя странно и даже хорошие знакомые могут чем-то неприятно удивить. Но серьезных проблем не возникает, а к мелким трудностям стоит отнестись с юмором. Все быстро уладится, если вы сами не станете делать из мухи слона. Вторая половина дня – отличное время для творчества и любых занятий, которые позволяют дать волю фантазии, придумать что-то новое. Вашему воображению можно позавидовать.
Телец
Настройтесь на философский лад. В первой половине дня вам очень пригодится умение не принимать мелкие трудности близко к сердцу, всегда помнить о самых важных своих целях и не переживать из-за того, что вскоре так или иначе решится само собой. Не всегда окружающим сразу понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Пускаться в долгие объяснения совсем не обязательно: вскоре всем и так станет ясно, что вы были правы. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы. В это время звезды особенно благосклонны к влюбленным представителям знака. Романтические встречи дарят массу позитивных эмоций.
Близнецы
Отличный день для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Во всем, что касается денег, вы можете положиться на интуицию: она безошибочно подсказывает, как лучше поступить. Возможен значительный прогресс в работе, особенно у тех, кто недавно трудится на новом месте и пока осваивается с обязанностями. Подходит день и для того, чтобы строить планы. Сейчас вы правильно оцениваете и свои возможности, и ситуацию в целом, не выдаете желаемое за действительное. Все задуманное удастся выполнить в ближайшее время.
Рак
Беспокойный день, но удачный. Сегодня вам очень пригодится умение делать несколько дел сразу, догадываться, что на уме у других, и на шаг опережать своих соперников. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, которые помогут в реализации ваших самых смелых идей. Вероятны неожиданные денежные поступления. Не спешите тратить полученное: вскоре эти средства пригодятся для чего-то важного. День подходит для обращения в государственные организации, оформления документов, составления официальных запросов. Если в последнее время на вашем пути возникли серьезные бюрократические преграды, сегодня станет ясно, как их преодолеть.
Лев
Отличный день для деловых переговоров, встреч с людьми, которые могут помочь вам в реализации каких-то планов, касающихся работы, учебы или бизнеса. Не исключено, что вам предложат удачную сделку или сотрудничество на выгодных условиях. Радует и общение с друзьями: будет много веселых моментов, к тому же появятся идеи, которые захочется обсудить. Вы обаятельны и легко завоевываете доверие окружающих. Приятно, что многие готовы поделиться с вами своими секретами, но потом люди могут об этом пожалеть. Так что лучше избегать излишне откровенных разговоров с теми, кого вы плохо знаете.
Дева
Не торопитесь. Утро может пройти довольно бестолково, но это не повод считать, что и весь день не задался. Влияние позитивных тенденций набирает силу со временем, с каждым часом жить становится лучше и веселее, открывается все больше новых возможностей, а вы понимаете, как ими воспользоваться. Вторая половина дня отлично подходит для решения важных рабочих задач. Вы можете справиться с ними самостоятельно, но и помощников легко найдете, если в этом возникнет необходимость. Не исключены хорошие известия от давних коллег и деловых партнеров, интересные предложения, касающиеся работы.
Весы
Может быть сложно сосредоточиться на привычных делах: сегодня они кажутся особенно скучными. Так и хочется поручить все кому-нибудь другому, но обстоятельства этого не позволяют, так что берите себя в руки и действуйте. Шанс отвлечься на что-то более интересное появляется во второй половине дня. Тут могут оказаться полезными ваши таланты, о которых прежде никто не догадывался. Любые важные разговоры стоит вести вечером. В это время вы не только хорошо ладите с людьми, но и по-настоящему понимаете даже тех, кто совсем не похож на вас. Едва ли появятся причины для разногласий и споров.
Скорпион
Отличный день для воплощения в жизнь того, что прежде казалось почти фантастическим. Многим вашим начинаниям сопутствует удача, вы оказываетесь в нужное время в нужном месте, быстро и безошибочно находите верный путь к цели. Охотно помогают и давние знакомые, и новые; даже недавние недоброжелатели готовы встать на вашу сторону. Можно хорошо отдохнуть, приятно провести время с людьми, по которым вы успели соскучиться за последние дни. День подходит для того, чтобы восстановить старые связи, помириться после ссоры.
Стрелец
Благоприятный день для делового общения, поиска союзников и единомышленников. Вы легко ладите с очень разными людьми, часто догадываетесь о том, что кто-то пытается от вас скрыть. Отношения, прежде бывшие исключительно рабочими, могут принять дружеский или романтический характер, если вы проявите инициативу. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что возникнут какие-то мелкие бытовые проблемы, решение которых потребует небольших, но неожиданных расходов. Даже незапланированные покупки будут удачными.
Козерог
Начало дня отлично подходит для важных дел. Вы даже с непростыми задачами справляетесь быстро: помогают опыт и интуиция. Хорошо обсуждать планы с людьми, которые прежде уже помогали вам в осуществлении каких-то идей. Можно быстро договориться о совместных действиях, решить, каких целей вы будете добиваться в первую очередь. Вторая половина дня обещает перемены к лучшему в личных отношениях. Удается спокойно обсудить с близким человеком вопросы, из-за которых прежде возникало много разногласий. На этот раз поводов для спора не возникнет.
Водолей
День требует хорошо обдуманных шагов и взвешенных решений. Не стоит говорить и делать все, что приходит в голову, идти на поводу у эмоций и мимолетных желаний. Сосредоточьтесь на решении сложных задач; как только вы справитесь с ними, настроение заметно улучшится. Возможны успехи в учебе. Вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться важным, быстро разбираетесь в непростых вопросах. Могут появиться новые увлечения, благодаря которым заметно расширится ваш круг общения. Вторая половина дня приносит хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.
Рыбы
День приносит приятные встречи и интересные разговоры. Вероятно получение важных известий, благодаря которым вы быстро сориентируетесь в неоднозначной ситуации, поймете, как стоит действовать, чтобы добиться нужного результата. Возможны интересные деловые предложения, выгодные сделки. Вы во многом полагаетесь на интуицию, и это правильно: она не подводит. Дома может быть больше забот, чем обычно; кому-то из близких может потребоваться ваша помощь. Но вы успеваете все, что нужно, потому что не тратите время на пустяки.