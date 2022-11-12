Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 ноября

Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Следуя им, вы сможете добиться того, к чему давно стремились, почти не прикладывая для этого усилий.

Овен

Постарайтесь ни с кем не ссориться в первой половине дня. Это может быть довольно сложно, потому что окружающие порой ведут себя странно и даже хорошие знакомые могут чем-то неприятно удивить. Но серьезных проблем не возникает, а к мелким трудностям стоит отнестись с юмором. Все быстро уладится, если вы сами не станете делать из мухи слона. Вторая половина дня – отличное время для творчества и любых занятий, которые позволяют дать волю фантазии, придумать что-то новое. Вашему воображению можно позавидовать.

Телец

Настройтесь на философский лад. В первой половине дня вам очень пригодится умение не принимать мелкие трудности близко к сердцу, всегда помнить о самых важных своих целях и не переживать из-за того, что вскоре так или иначе решится само собой. Не всегда окружающим сразу понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Пускаться в долгие объяснения совсем не обязательно: вскоре всем и так станет ясно, что вы были правы. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы. В это время звезды особенно благосклонны к влюбленным представителям знака. Романтические встречи дарят массу позитивных эмоций.

Близнецы