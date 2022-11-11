«Они достигли соглашения о разводе»: эксперт заговорила о проблемах в семье Маркл и принца Гарри

О напряженных отношениях между бывшей актрисой и внуком Елизаветы II рассказала королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл.

«У Гарри и Меган большие проблемы. Они наняли юристов, потому, что их отношения ухудшаются сильнее, чем мы думаем. И я проверила эту информацию, переговорив не с одним человеком. Супруги достигли соглашения о разводе, но делают вид, что якобы все еще вместе. Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая», – отметила Кэмпбелл в своем YouTube-канале.

Пользователи Сети обрадовались таким новостям. «Спасибо тебе, Гарри, за то, что вывел на чистую воду самую отвратительную женщину, которую когда-либо видели. Даже если ты разведешься с ней, нам придется терпеть ее откровения о своем „титуле“. Что заставило тебя игнорировать всех, кто выкрикивал тебе предупреждения? Вы сделали это со всеми нами, и это ужасно!»; «Чем больше Меган Маркл открывает рот, тем больше внимания привлекает к своей лжи», – сетует публика.

Пока ни Меган, ни Гарри не прокомментировали данную информацию. Известно, что супруги появляются вместе на различных мероприятиях. Так, Маркл поддержала любимого во время похорон Елизаветы II.

А ведь раньше ходили слухи о сложных отношениях брюнетки с родными принца, мол, именно из-за этого пара почти три года назад приняла решение покинуть Великобританию и перебраться в США, где проживает до сих пор.

Гарри боялся, что жена повторит печальную участь его матери, принцессы Дианы, поэтому поддержал избранницу.