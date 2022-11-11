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БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА ⟩ «Она сама привела своего мужа!» Решительное поведение женщины удивило эстонскую полицию

Анналийза Кёсс
«Она сама привела своего мужа!» Решительное поведение женщины удивило эстонскую полицию
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«На следующий день женщина сама привела своего мужа и передала его нам», – пишет в Twitter глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре о ситуации, которая удивила полицию, пишет Elu24.

«Мы разместили фото подозреваемого в преступлении в СМИ для установления личности. На этот раз мы не получили обычных подсказок о предположительной личности человека на фото, но на следующий день женщина лично привела своего мужа и передала его нам», – пишет в Twitter Урмет Тамбре, глава криминального бюро Пыхьяской префектуры, и благодарит за быструю и качественную работу.

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