БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА ⟩ «Она сама привела своего мужа!» Решительное поведение женщины удивило эстонскую полицию

«Мы разместили фото подозреваемого в преступлении в СМИ для установления личности. На этот раз мы не получили обычных подсказок о предположительной личности человека на фото, но на следующий день женщина лично привела своего мужа и передала его нам», – пишет в Twitter Урмет Тамбре, глава криминального бюро Пыхьяской префектуры, и благодарит за быструю и качественную работу.