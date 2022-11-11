Гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 ноября

Беритесь за новые дела: день как нельзя лучше подходит для этого. Ни сложные задачи, ни преграды, неожиданно возникшие на пути, не заставляют отказаться от задуманного. Трудности не пугают даже самых впечатлительных, наоборот, подстегивают энтузиазм, заставляют двигаться вперед. Легко объединяются люди, у которых есть хоть что-то общее, пишет Дворец.
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Часто такие союзы носят временный характер, но возможно и начало долгого сотрудничества, настоящей дружбы или красивой истории любви. Многие проблемы, возникшие раньше, сегодня решаются благодаря взаимовыручке, бережному отношению друг к другу. Если вы с кем-то долго не могли поладить, сейчас это наверняка получится.
Овен
Вы многое схватываете на лету. Чьи-то случайные слова могут стать для вас источником вдохновения, подарить отличные идеи, подсказать, куда двигаться дальше. Вероятны успехи в учебе. Вам удается быстро запомнить даже нечто непонятное, а потом разобраться, что к чему. Легко и ладить с окружающими, потому что вы часто догадываетесь, что у них на уме. Привычная работа не кажется сложной, вы чувствуете, что готовы взяться за что-то более значительное. Очевидно это и вашему руководству, так что интересные предложения не за горами. А пока воспользуйтесь небольшой передышкой, чтобы уделить внимание близким.
Телец
Начало дня будет исключительно плодотворным. Всего за несколько часов вы решите несколько важных задач, сделаете то, до чего долго не доходили руки. Можно работать самостоятельно, а можно объединиться с проверенными людьми, если они готовы взять на вооружение ваши идеи и не станут спорить из-за каждого пустяка. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность расслабиться и приятно провести время. Наступает подходящий момент для встречи с человеком, по которому вы давно скучали. Не исключено, что напомнят о себе бывшие коллеги. Пока они хотят просто поболтать, но позже могут сделать интересные деловые предложения.
Близнецы
Не спешите тратить деньги в начале дня. Это определенно не лучшее время для крупных покупок или заключения серьезных сделок. Нежелательно также давать в долг или обращаться за кредитом. В остальном это время благоприятно. Оно хорошо подходит для деловых переговоров. Вы находите способ убедить в своей правоте тех, кто в ней сомневался. Вторая половина дня будет очень беспокойной и столь же плодотворной. Да, нужно будет заниматься тысячей дел сразу. Но когда это вас пугало? Сейчас можно справиться с тем, что неделями откладывалось на потом. Пользуйтесь моментом!
Рак
День, когда вам многое по силам. Однако не последнюю роль тут играет поддержка союзников, так что подумайте, на кого вы можете положиться, кто готов поддержать ваши идеи. Когда рядом друзья или просто люди, разделяющие ваши интересы, трудности не пугают, преграды легко преодолеваются и даже самые смелые планы становятся вполне реальными. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вы понимаете, чего хотят от вас окружающие, но не пытаетесь оправдать их ожидания любой ценой. Интуиция безошибочно подсказывает, когда можно пойти на компромисс, а когда лучше стоять на своем.
Лев
День приносит неожиданности. Часто они приятны, но все же заставляют волноваться, не дают собраться с мыслями. Трудно сосредоточиться на текущих делах, даже когда вы понимаете: они требуют внимания именно сейчас. К счастью, рядом оказывается человек, готовый во всем помочь, взять на себя решение каких-то срочных задач. Первая половина дня проходит в суете, вторая оказывается спокойной и более приятной. Удается проанализировать события последнего времени и понять, почему все сложилось так, а не иначе. Часто это помогает решить, что делать дальше.
Дева
Отличный плодотворный день. Вы настроены решительно, полны энтузиазма, быстро справляетесь с решением сложных задач, над которыми прежде многие ломали голову. Появляется много хороших идей. К их осуществлению можно приступить немедленно, и вы не тратите время зря. Любые деловые переговоры и рабочие встречи проходят хорошо. Вы легко убеждаете всех в своей правоте, даже недавних соперников привлекаете на свою сторону. Способность находить подход к очень разным людям сегодня оказывается полезной и в личных отношениях: помогает избежать мелких споров, разногласий из-за пустяков.
Весы
Не спешите. Сегодня упорство и целеустремленность не так важны, как умение дождаться подходящего момента, начать действовать именно тогда, когда обстоятельства особенно благоприятны. Полезным оказывается и умение разбираться в людях. Благодаря ему вы полагаетесь только на тех, кто заслуживает доверия, и избегаете многих трудностей. Старайтесь не спорить с близкими из-за каких-то сугубо бытовых вещей. Как ни странно, именно простые практические вопросы сейчас порождают больше всего разногласий. Между тем, чуть позже можно будет все уладить за несколько минут, сохранив при этом хорошее настроение и избежав взаимных обид.
Скорпион
Начинайте день с важного. Утро дает шанс найти ответы на какие-то серьезные вопросы, сделать то, что прежде казалось невыполнимым. Оказываются полезными старые связи, но появляется и шанс обзавестись новыми. Важно избегать неоправданного риска, особенно когда речь идет о проектах и задачах, важных не только для вас. Вторая половина дня будет менее плодотворной и более спокойной. Она хорошо подходит для обсуждения всего, что вас интересует: от рабочих перспектив до сугубо личных планов на ближайшее будущее. И с близкими людьми, и с новыми знакомыми легко о многом договориться.
Стрелец
Приятный день, радующий удачными совпадениями, открывающий новые возможности. Не все, что было задумано раньше, можно осуществить сразу, но некоторые идеи удается воплотить в жизнь. Поддерживают проверенные союзники, охотно помогают друзья. С новыми знакомыми стоит быть настороже, особенно если они слишком настойчиво пытаются завоевать вашу симпатию. Присмотритесь к ним повнимательнее, прежде чем делиться чем-то важным. Вероятны перемены к лучшему в романтических отношениях. Если в последнее время вы не находили общего языка с любимым человеком, сегодня появляется шанс вернуть взаимопонимание и гармонию.
Козерог
Вы способны заинтересовать своими идеями даже тех, кто прежде знать о них ничего не хотел. Энтузиазм, с которым вы рассказываете о своих планах, тоже никого не оставляет равнодушным. Легко найти помощников и единомышленников, которые со временем станут вашими настоящими друзьями. Не исключено и начало романтических отношений. Имейте в виду: сегодня вам могут сложно даваться дела, которые требуют аккуратности и сосредоточенности, например, работа с документами или сложные вычисления. Зато не возникает трудностей там, где нужно придумать что-то новое: творческий потенциал очень высок.
Водолей
Отличный день для импровизаций, смелых экспериментов, любых необычных занятий. Если у вас есть оригинальная идея, которую никак не удавалось воплотить в жизнь, попробуйте сделать это сейчас: звезды будут на вашей стороне и наверняка помогут. Удачно проходят встречи с потенциальными партнерами и работодателями, разговоры с собственным руководством. Вы многих приятно удивляете, но некоторых поражаете в самое сердце. Неудивительно, что кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда, совершенно потерять голову. Это неплохой день для начала романтических отношений, но лучше не форсировать события.
Рыбы
Вы узнаете много интересного. Правда, полученную информацию стоит проверять: кто-то, искренне заблуждаясь, может распространять ложные сведения. Но наверняка выяснится и нечто очень полезное, благодаря чему вы примете верные решения и сможете избежать досадных ошибок. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Поначалу это раздражает, но вскоре вы понимаете, как можно извлечь пользу из происходящего. Возможны необычные знакомства. Не исключена встреча с человеком, о жизни которого вам многое известно. Вы наверняка подружитесь.