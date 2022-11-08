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Знаки Зодиака, которые обожают сексуальные эксперементы

Limon.ee
Знаки Зодиака, которые обожают сексуальные эксперементы
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: George Rudy/Shutterstock

Оказаться с ними в одной постели – может оказаться как испытанием, так и наградой, пишет Womanhit.

Стрелец

Знак огня всегда готов удивить партнершу. Что интересно, Стрельцу не важно как давно он знаком с объектом своего обожания — он может предложить вам секс втроем уже на втором свидании и не будет видеть в этом ничего такого. Если же вы дадите понять, что вы не против нововведений в сексе, будьте готовы к самым необычным игрушкам и гаджетам, которые Стрелец только сможет найти. К слову, среди Стрельцов самый большой процент поклонников БДСМ.

Близнецы

Представители этого знака не любят грубый секс, тем не менее скучать с ним в постели не придется. Дело в том, что ваш любовник-Близнец тонко чувствует ваше настроение, а потому будет предлагать варианты близости в зависимости от ситуации — нежный секс на крыше высотного дома или же быстрый секс в вашем любимом ресторане. Близнец любит адреналин, но только если чувствует, что партнерша готова ему подыграть.

Овен

А вот с Овном стоит быть осторожнее — он редко задумывается о последствиях секса. Особенно важен этот момент, если вы только планируете близость с этим знаком. Когда Овен возбужден, он готов смести все со своего пути. Если ему наскучит обычный, пресный секс с новой партнершей, он тут же начнет искать способы, чтобы разнообразить близость, вы должны это понимать еще до того момента, когда он вас «обрадует» покупками в секс-шопе. Обсудите все, к чему вы готовы, и на что не согласитесь ни при каких условиях, ведь Овна будет очень сложно остановить в процессе.

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