Знаки Зодиака, которые обожают сексуальные эксперементы

Стрелец

Знак огня всегда готов удивить партнершу. Что интересно, Стрельцу не важно как давно он знаком с объектом своего обожания — он может предложить вам секс втроем уже на втором свидании и не будет видеть в этом ничего такого. Если же вы дадите понять, что вы не против нововведений в сексе, будьте готовы к самым необычным игрушкам и гаджетам, которые Стрелец только сможет найти. К слову, среди Стрельцов самый большой процент поклонников БДСМ.

Близнецы

Представители этого знака не любят грубый секс, тем не менее скучать с ним в постели не придется. Дело в том, что ваш любовник-Близнец тонко чувствует ваше настроение, а потому будет предлагать варианты близости в зависимости от ситуации — нежный секс на крыше высотного дома или же быстрый секс в вашем любимом ресторане. Близнец любит адреналин, но только если чувствует, что партнерша готова ему подыграть.

Овен