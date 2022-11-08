Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечь
Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечь
Верили, если до 9 ноября выполнить всю работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Что нельзя делать 9 ноября
- Нельзя 9 ноября ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества.
- Нельзя 9 ноября много работать.
- Нельзя 9 ноября переедать. Можно проблемы со здоровьем привлечь.
- Нельзя 9 ноября ходить в гости. Можно счастье из дома унести.
- Нельзя 9 ноября цветы принимать.
Приметы на 9 ноября
- Если на улице туман, то ждать потепление.
- Если на деревьях появился иней, то скоро придут морозные дни.
- Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, то ждать осадки.
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