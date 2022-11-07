Избавьтесь от всего барахла!

Собирая ненужные вещи «на всякий случай», мы допускаем, что этот случай настанет.

Цепляясь за вещи, которые вам больше не служат, вы цепляетесь за принципы и идеи, которые вам больше не служат.

Как только вы наводите в доме порядок и избавляетесь от лишних вещей – на покупку нового находятся и деньги, и время.

Особенное внимание следует уделять порванным и сломанным вещам. Их нужно или сразу же ремонтировать, или немедленно выбрасывать. И ни в коем случае не допускать их долговременного залеживания до тех пор, пока «руки дойдут». Восточные практики предупреждают: негативная энергия копящегося разрушения невольно ломает внутреннюю гармонию дома. Сломанные и дефектные вещи создают в вашем доме негативную энергетику, способствуют застою в жизни и даже отрицательно влияют на здоровье.

Когда вы покупаете что-нибудь для дома, помните: ваши чувства при покупке будут влиять на ваше самочувствие, когда эта вещь окажется в вашем доме. Если вы покупаете что-то и продавец груб, а вы чувствуете раздражение, то скорее всего, вы никогда не будете по-настоящему радоваться этому предмету. Если настроение при покупке хорошее и радостное, то ассоциации с этим предметом будут приятными.