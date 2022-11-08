Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 ноября

Мелкие задачи, которые прежде раздражали своим количеством, сегодня легко решаются; можно разобраться с тем, что накопилось за последние несколько недель. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Удается безошибочно выбрать то, что долго будет радовать.

Овен

Не удается сосредоточиться на чем-то одном. Дел много, каждое требует внимания, не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Раздражают суета и неразбериха. Да и то, что окружающие порой совершенно некстати вмешиваются в ваши дела, не радует. Но вы стараетесь не давать воли эмоциям, сохраняете самообладание – и справляетесь с ситуацией, находите способ преодолеть все возникающие трудности. Сегодня для вас будет особенно важной поддержка близких. Не потребуется долгих разговоров и объяснений: люди, которым вы дороги, все поймут правильно.

Телец

Отличный плодотворный день. Вы блестяще справляетесь со сложными задачами, находите ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. Вероятны удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли или откроют вам путь к важным целям. Первая половина дня дает возможность укрепить деловые связи, вторая обещает приятные знакомства. Вы нравитесь людям, часто производите хорошее впечатление даже на тех, кто обычно замечает только чужие недостатки. Не исключено начало дружеских отношений, которые вскоре станут очень важными для вас.

Близнецы