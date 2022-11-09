УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Портал Limon запускает интерактивное «Лимонад-шоу»: активным зрителям – суперпризы!

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.

Тема вечера в среду, 9 ноября: «Мое токсичное окружение. Родственники. Друзья. Коллеги по работе, люди вокруг меня».

Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.

Программа будет выходить в эфир каждую среду с 19:00 до 21:00 на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а также на страничке Limon.ee в Facebook.

Гостьей первой программы станет гид Оксана Яаксон.

Следите за эфиром, потому что среди всех, кто будет дозваниваться в программу и отправлять письма, будет разыграна подарочная карточка от торгового центра T1 в Таллинне на 100 евро! В этом месяце огромный торговый центр отмечает свой 4 день рождения, а в субботу, 12 ноября, в 14:00 в честь праздника в центральном атриуме торгового центра состоится бесплатный концерт любимицы публики Анне Вески. Такого в Таллинне не было давно.