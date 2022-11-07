Мизантроп – тот, кто открыто ненавидит человечество. И так вышло, что носители этих четырех знаков Зодиака чаще всего относятся к окружающим с надменностью и явно выраженной неприязнью. Кто же они?
Вы точно им не понравитесь! Четыре знака Зодиака, которые ненавидят всех вокруг
Скорпион
Дело не в том, что Скорпионы – злюки от природы, кто только и делает, что жалит всех вокруг. Стереотипно принято считать, что рождённые под этим знаком зодиака привыкли идти по головам и добиваться желаемого, неся разрушения и огромные жертвы в жизни других. Это совсем не так. Эти люди стихии Воды просто очень осторожны. Скорпионы изначально не ожидают, что все их разочаруют или подведут, но, как правило, присматриваются к новым персонам с подозрением. Поэтому, если решили вдруг связаться с человеком этого знака зодиака, придется доказать, что заслуживаете доверия. Убедить Скорпиона, что он может ослабить бдительность и хватку.
Козерог
В список заядлых мизантропов попали и эти представители стихии Земли. Козероги злятся и начинают ненавидеть людей, когда получают в свою сторону много противодействия или же когда под сомнение ставят их опыт. Такие люди прекрасно знают, что делают, поэтому не нуждаются в опеке и советах на каждом шагу. Носители этого знака зодиака – самые надёжные друзья и трудолюбивые работники, потому, когда ими управляют или пытаются манипулировать, сильно раздражаются. Козероги не нуждаются в оценке своих желаний и стремлений, а ненужная критика их раздражает. Поэтому сам по себе Козерог не такой уж злой и противный, но из-за определённого поведения людей может впасть в такое настроение, что посчитает всех вокруг идиотами.
Телец
Представители знака зодиака Телец хоть и не всегда дружелюбны, но достаточно справедливы. По их собственному мнению. Почему же вы можете не понравиться космическому быку? Всё просто: Телец ненавидит людей, которые слишком самоуверенны и надменны, потому что считает, что нет никого в мире лучше него самого. Уверенность, гордость и любовь к себе — это хорошо, но только если вы не переусердствуете с ними. Если кто-то постоянно хвастается и бросается достижениями, Телец будет тихо закипать от обиды. Больше всего эти представители стихии Земли не любят чувствовать себя неполноценными. Оттолкнуть Тельца может именно чрезмерное хвастовство. Поверьте, почувствовать на себе гнев носителей этого знака зодиака вам точно не захочется, ведь они не остановятся, пока максимально не испортят жизнь обидчику.
Рак
Неожиданно, но среди представителей зодиакального круга, кому вы точно сразу не понравитесь, оказались и Раки. Неужели они, как и братья по водной стихии – Скорпионы, мстительные и максимально настороженные? Отчасти да. Но по-настоящему невзлюбить вас Раки могут по другой причине. Эти люди ненавидят всех, когда ощущают себя неуслышанными. Если чувства представителя этого знака зодиака игнорируются, и он знает, что окружающим всё равно на его эмоции и слова, очень сильно разозлится. Как и Скорпионы, люди, рожденные под знаком Зодиака Рак, могут оказаться достаточно злопамятными. Они не из тех, кто легко отпускает обиды и забывает предательства. Если вы каким-либо образом их раздражаете или обидели даже в какой-то мелочи, Рак надолго это запомнит и будет припоминать при каждом удобном случае.