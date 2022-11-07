Вы точно им не понравитесь! Четыре знака Зодиака, которые ненавидят всех вокруг

Представители знака зодиака Телец хоть и не всегда дружелюбны, но достаточно справедливы. По их собственному мнению. Почему же вы можете не понравиться космическому быку? Всё просто: Телец ненавидит людей, которые слишком самоуверенны и надменны, потому что считает, что нет никого в мире лучше него самого. Уверенность, гордость и любовь к себе — это хорошо, но только если вы не переусердствуете с ними. Если кто-то постоянно хвастается и бросается достижениями, Телец будет тихо закипать от обиды. Больше всего эти представители стихии Земли не любят чувствовать себя неполноценными. Оттолкнуть Тельца может именно чрезмерное хвастовство. Поверьте, почувствовать на себе гнев носителей этого знака зодиака вам точно не захочется, ведь они не остановятся, пока максимально не испортят жизнь обидчику.