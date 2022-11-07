Самая сложная неделя этой осени: прогноз Василисы Володиной с 7 по 13 ноября

► Прежде всего лунное затмение 8 ноября. Кстати, на него выпадают очередные выборы в Конгресс США. Намек на то, что выборы – важное событие не только для самой страны, но они многое решают и для всех мировых процессов. На них завязаны последующие глобальные изменения курса США и дома, и на мировой арене.

Ну и мощная и довольно агрессивная борьба противоположностей, позиций, мнений в комплекте (проявится не только на выборах в Конгресс, как сами понимаете, но и в повседневной жизни), потому что затмение сопровождается букетом напряженных аспектов, Солнце и Меркурий замыкают сложный тау-квадрат с участием Урана и Сатурна.

► Активизация боевых действий, увы, вероятна. Транспортная аварийность повышена, как и прочие техногенные риски (не рукотворные, случайные! Это я тем, кто боится применения ядерного оружия).

Для всех и во всем – сейчас судьбоносные дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону.

А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев. Приятные изменения просматриваются плохо, а вот неприятные, но логичные, уместные, понятные и своевременные возможны. Надеюсь на это и в вашей персональной истории, и в нашей общей на всех.

► Те, кого что-то давно беспокоит, мучает, препятствует нормальной жизни, именно сейчас могут найти способ поменять ситуацию. Способ не будет приятным, он требует больших усилий и самоотречения, но без них не выбраться из тянучки проблем. То есть, если человек погряз в микрокредитах, сейчас нужно сесть на голодный паек, буквально перекрыть все траты, оставить уровень выживания, чтобы не погрязнуть еще больше и начать хотя бы медленное выползание из долгов. Легкого варианта не предусмотрено.