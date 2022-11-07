Звезды гороскопа раз за разом будут провоцировать неуемное желание одним махом разобраться с проблемами и делами, которые тяготили вас уже давно. Не сопротивляйтесь этому порыву: день действительно хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Гороскоп на 7 ноября 2022 года для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Уверенность Тельца в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Телец способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Телец уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Телец сможет преуспеть.
Близнецы
Близнецы рискуют испытать упадок сил – им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Близнецы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Близнецов, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Близнецам встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.
Рак
Лев
У Льва будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Льву воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. День идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.
Дева
Звезды гороскопа предоставляют Деве хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ей придется очень быстро действовать и думать. Скорее всего, ситуация потребует от нее действовать ловко и нестандартно, и Дева будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Деве завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».
Весы
Скорпион
Скорпиону предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая выбор, Скорпиону не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.
Стрелец
Стрелец будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Стрелец будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Стрельца, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих — эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Стрелец действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.
Козерог
В гороскопе Козерога преобладает независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего, так как Козерог уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот, спросить у Козерога совета. Козерог охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!
Водолей
Энергичности Водолея окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Водолей кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела — на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Водолея в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.
Рыбы
Неожиданные трудности могут застать Рыб врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться. Звезды гороскопа наделяют Рыб такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Рыбы сумеют договориться, сообщает 1001goroskop.ru.