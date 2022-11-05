Житель Таллинна Пеэтер: пока здоровья хватит, буду содержать двух любовниц

Недавно таллиннец Пеэтер отметил свой первый большой юбилей. К этому возрасту мужчину угораздило остаться совсем одному. Взрослый сын живет далеко от родительского дома, а с супругой Пеэтер развелся практически сразу же после того, как сын переехал.

«Моя работа и я», – вот чему уделяет особое внимание Пеэтер, работающий финансовым директором в одном промышленном предприятии. С наибольшей страстью наш герой относится именно к работе: он уходит из дома рано утром, а возвращается, когда уже стемнело.

Это всё совершенно не значит, что Пеэтеру не нравится секс и женщины. Скорее наоборот!

Желания не такие, как у других

«Мои мужские потребности сильнее, чем у других», – рассказывает наш герой. Он сделал вывод об этом во время бесед и походов в баню с друзьями, после прочтения статей в интернете и общения с врачами.

«Что значит падать духом? У меня не падает ни дух, ни кое-что другое! – смеется Пеэтер. – Я даже не представляю, что такое заниматься сексом один или два раза в неделю и только тогда, когда у дамы появилось настроение. Настоящий мужчина нуждается в сексе примерно так же, как в воде и воздухе!»