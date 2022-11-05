У Пеэтера есть сразу же две любовницы, причем, обе значительно младше него. Герой-любовник убежден, что серьезных отношений не хочет ни с одной из них, пишет Nelli Teataja.
Житель Таллинна Пеэтер: пока здоровья хватит, буду содержать двух любовниц
Недавно таллиннец Пеэтер отметил свой первый большой юбилей. К этому возрасту мужчину угораздило остаться совсем одному. Взрослый сын живет далеко от родительского дома, а с супругой Пеэтер развелся практически сразу же после того, как сын переехал.
«Моя работа и я», – вот чему уделяет особое внимание Пеэтер, работающий финансовым директором в одном промышленном предприятии. С наибольшей страстью наш герой относится именно к работе: он уходит из дома рано утром, а возвращается, когда уже стемнело.
Это всё совершенно не значит, что Пеэтеру не нравится секс и женщины. Скорее наоборот!
Желания не такие, как у других
«Мои мужские потребности сильнее, чем у других», – рассказывает наш герой. Он сделал вывод об этом во время бесед и походов в баню с друзьями, после прочтения статей в интернете и общения с врачами.
«Что значит падать духом? У меня не падает ни дух, ни кое-что другое! – смеется Пеэтер. – Я даже не представляю, что такое заниматься сексом один или два раза в неделю и только тогда, когда у дамы появилось настроение. Настоящий мужчина нуждается в сексе примерно так же, как в воде и воздухе!»
У мужчины, как мы уже написали выше, две любовницы. Их отличительные черты – они еще молоды, не знают о существовании друг друга. И что самое главное – мужчина полностью уверен в том, что ни у одной из ни не получиться его окольцевать.
«Я хищник!» – говорит Пеэтер.
Для достойных женщин Пеэтеру ничего не жалко!
Финансовых трудностей у Пеэтера нет. Его зарплата очень хорошая, сам по натуре он бережливый. «Живу в экономной двушке, большего мне и не надо. У меня три качественных смокинга, несколько брюк, несколько рубашек. Пальто и пару курток. Ем мало. Но для активных тренировок ничего не надо кроме своего тела и одного квадратного метра площади. Личный автомобиль мне не нужен, люблю гулять пешком, иногда беру такси. Мне нравится инвестировать, и у меня денег столько, что я вряд ли успею их все потратить. Единственная статья серьезных расходов – красивые женщины».
За секс Пеэтер никогда не платит. Когда-то давным-давно, еще в 90-е, он разок попробовал и потом отказался от данной затеи.
«Мне нравятся такие женщины, которые меня сами хотят. В таком случае мне абсолютно не жаль заплатить за них в ресторане или подарить подарки. Парфюмы вообще ничего не стоят, а женщины в восторге. Золото и драгоценные камни не дарю, я же не в сказку "Тысяча и одна ночь" попал. Да и мы вроде бы не в Турции», – рассказывает герой истории.
Никаких серьезных отношений!
Для своего возраста Пеэтер выглядит замечательно, он в отличной физической форме. Интеллигентный мужчина. Прекрасно разбирается в темах экономики и финансов, но не обходит стороной и политику. Любит путешествовать, предпочитает курорты. Иногда берет подружку с собой в поездку.
Но тут возникает вопрос. Почему у Пеэтера нет серьезных отношений, а только любовницы?
«Да не хочу я!, – искренне говорит он. – Никого не хочу».
После небольшой паузы Пеэтер объясняет, о чем это он. Чего именно он не хочет? Он не заинтересован во второй паре тапочек, которые со временем точно так же износятся. Он не хочет слышать надоевший вопрос: «Что мы сегодня будем есть на ужин?» Не хочет в ванной женских кремов и косметики. Он против второй бритвы и зубной щетки в своей ванной комнате.
«Один раз обидел одну молодую девушку», – вспоминает Пеэтер. Знакомая Тийна приехала к нему на выходные в гости, она машинально поставила свою зубную щетку в одну баночку со щеткой Пеэтера. Он не постеснялся тут же объяснить своей гостье, что там была и будет только одна зубная щетка.
«Плоховато всё закончилось», – говорит Пеэтер. Но он не сожалеет о том, что сказал. Он с удовольствием предлагает женщинам секс без обязательств, приятную компанию и отличное времяпрепровождение. Кому это не подходит, значит, им с Пеэтером не по пути.
Ровесницы Пеэтера не интересуют. Ему с ними скучно, начинают обсуждаться «темы для пенсионеров».
Герой-любовник не сдается. Пока хватит сил и здоровья, еще лет на 10-20, он готов развлекаться с любовницами и не обременять себя браком или постоянной спутницей.