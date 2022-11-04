Вить гнездышко, так только с ними: четыре самых семейных знака Зодиака

Когда разговор заходит о знаках зодиака, ориентированных на семью, первым делом вспоминается Телец. От этих представителей стихии Земли исходит энергетика внимательности, заботы и преданности. Свои лучшие качества Тельцы приберегают для близких людей: они невероятно стабильны и дорожат отношениями. Они всегда рядом с дорогими сердцу людьми, даже когда далеко: находясь на расстоянии, всегда найдут время для звонка. Знаком зодиака Телец управляет планета любви Венера, что объясняет ласковый характер носителей и желание построить прочный любовный союз. Если Телец дал слово, можете быть уверены — выполнит обещанное, никогда не подведёт. А в этом основа крепкой семьи.

Если бы нужно было выбрать единственный пример среди знаков зодиака, во всём воплощающий понятие «семьянин», им определённо стал бы заботливый и сострадательный Рак. Всем, кто знаком или состоит в отношениях с этими людьми, понятно, почему так. Этот чувствительный и мягкосердечный представитель стихии Воды естественным образом оберегает окружающих, присматривает за ними. Раку нравится брать на себя роль заботливого опекуна в жизни партнёра и обеспечивать второй половинке безопасное пространство. Хотя не все люди, рождённые под знаком зодиака Рак, домоседы, большинство из них очень гордятся тем, что занимаются домашними хлопотами и создают уютное гнёздышко, где самые близкие могут быть вместе и общаться. У Раков всегда в приоритете семья и забота о дорогих людях.