Один из читателей Elu24 заметил необычное объявление. Реклама принадлежит тартуской фирме, продающей покрышки. По словам владельцев, у них новый взгляд на старые вещи. Настораживает даже название сайта – KliitoriRehvid.ee.
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ФОТО ⟩ «Если нет яиц, то нет и яиц!» Реклама продавца покрышек смутила жителей Тарту
«Если нет яиц, то нет и яиц!» Реклама продавца покрышек смутила жителей Тарту
Сайт KliitoriRehvid.ee сейчас находится в стадии разработки. Именно так называется сайт тартуского продавца покрышек AT Nobe. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на сайте AT Nobe действительно есть указатели на kliitorirehvid.ee, но не так много дополнительной информации.