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ФОТО ⟩ «Если нет яиц, то нет и яиц!» Реклама продавца покрышек смутила жителей Тарту

Геттер Трумси
«Если нет яиц, то нет и яиц!» Реклама продавца покрышек смутила жителей Тарту
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Владелец AT Nobe Артур Тайвере
Владелец AT Nobe Артур Тайвере Фото: Kuvatõmmis AT Nobe kodulehelt

Один из читателей Elu24 заметил необычное объявление. Реклама принадлежит тартуской фирме, продающей покрышки. По словам владельцев, у них новый взгляд на старые вещи. Настораживает даже название сайта – KliitoriRehvid.ee.

Сайт KliitoriRehvid.ee сейчас находится в стадии разработки. Именно так называется сайт тартуского продавца покрышек AT Nobe. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на сайте AT Nobe действительно есть указатели на kliitorirehvid.ee, но не так много дополнительной информации.

«StarFM является официальным инфоспонсором KliitoriRehvid, поскольку два других крупных рекламодателя отказались от участия», – говорится на странице, а потом добавляется: «Если нет яиц, то нет и яиц».

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