ФОТО ⟩ «Если нет яиц, то нет и яиц!» Реклама продавца покрышек смутила жителей Тарту

Сайт KliitoriRehvid.ee сейчас находится в стадии разработки. Именно так называется сайт тартуского продавца покрышек AT Nobe. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на сайте AT Nobe действительно есть указатели на kliitorirehvid.ee, но не так много дополнительной информации.