Британский журналист-расследователь Том Бауэр выпустил книгу «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами». В одной из глав он рассказал, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Макл с первой встречи, пишет Mirror.
«Он чокнулся!» Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
Автор книги утверждает, что всему виной неудавшаяся вечеринка. Незадолго до женитьбы на Меган Гарри пригласил 16 своих старых друзей на ужин, где познакомил их с невестой.
«Гарри с нетерпением ждал веселый вечер с бесконечными шутками в кругу своих лучших друзей, но все ушли с ужина измученными, поскольку Меган спорила с каждым гостем, если что-то было не по ней. Шутки о сексизме, феминизме и трансгендерных людях рикошетом разносились по гостиной. Меган без колебаний бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. У нее совершенно отсутствовало чувство юмора, и она портила вечеринку», – цитируют слова из книги журналисты.
На обратном пути из дома друзья сказали Гарри, что «он, должно быть, чокнулся, раз встречается с Меган».