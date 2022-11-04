«Он чокнулся!» Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи

Автор книги утверждает, что всему виной неудавшаяся вечеринка. Незадолго до женитьбы на Меган Гарри пригласил 16 своих старых друзей на ужин, где познакомил их с невестой.

«Гарри с нетерпением ждал веселый вечер с бесконечными шутками в кругу своих лучших друзей, но все ушли с ужина измученными, поскольку Меган спорила с каждым гостем, если что-то было не по ней. Шутки о сексизме, феминизме и трансгендерных людях рикошетом разносились по гостиной. Меган без колебаний бросала вызов каждому гостю, чей разговор противоречил ее ценностям. У нее совершенно отсутствовало чувство юмора, и она портила вечеринку», – цитируют слова из книги журналисты.