«Мисс Аргентина» и «мисс Пуэрто-Рико» сыграли тайную свадьбу

Церемония прошла в здании городского суда в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Аргентина узаконила однополые браки в 2010 году, в Пуэрто-Рико они разрешены с 2015 года.

Девушки познакомились в 2020 году на конкурсе Miss Grand International в Таиланде, где они представляли свои страны. После того как они попали в ТОП-10 конкурса, они подружились и продолжили общаться через соцсети. Свои отношения они держали в тайне.

Историю девушек обсуждают в соцсетях:

«Красавица и красавица. До тайного бракосочетания девушки делали вид, что между ними просто дружба, и спокойно отрабатывали обязательства по контрактам».

«В конкурсе на самую красивую лесби-пару однозначно выиграли бы две финалистки конкурсов красоты. Нам совершенно необходим диснеевский мультик об этих двух принцессах».