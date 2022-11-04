Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Мисс Аргентина» и «мисс Пуэрто-Рико» сыграли тайную свадьбу

Limon.ee
«Мисс Аргентина» и «мисс Пуэрто-Рико» сыграли тайную свадьбу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мариана Варела
Мариана Варела Фото: Miss Universe Organization

26-летняя экс-«мисс Аргентина» Мариана Варела и 22-летняя экс-«мисс Пуэрто-Рико» Фабиола Валентин сыграли тайную свадьбу. Об этом они рассказали подписчикам в Instagram. Они поделились в соцсетях видео с фотографиями со свадьбы и со своих свиданий, пишет Сплетник.

Церемония прошла в здании городского суда в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Аргентина узаконила однополые браки в 2010 году, в Пуэрто-Рико они разрешены с 2015 года.

Девушки познакомились в 2020 году на конкурсе Miss Grand International в Таиланде, где они представляли свои страны. После того как они попали в ТОП-10 конкурса, они подружились и продолжили общаться через соцсети. Свои отношения они держали в тайне.

Историю девушек обсуждают в соцсетях:

«Красавица и красавица. До тайного бракосочетания девушки делали вид, что между ними просто дружба, и спокойно отрабатывали обязательства по контрактам».

«В конкурсе на самую красивую лесби-пару однозначно выиграли бы две финалистки конкурсов красоты. Нам совершенно необходим диснеевский мультик об этих двух принцессах».

«Девушки, перед которыми не стоит вопрос, где встретить ресурсного мужика».

Наверх