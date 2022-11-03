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Эти имена носят самые красивые девушки

Limon.ee
Эти имена носят самые красивые девушки
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Фото: Shutterstock

Некоторые дамы – такие чаровницы, что притягивают мужчин как магниты. Вы скажете, дело в красоте, и будете правы. Есть ли у прелестниц, мимо которых не пройдет ни один парень, что-то общее? Расскажем!

Некоторые женские имена настолько особенные, что дарят своим носительницам возможность выглядеть самыми красивыми в глазах представителей противоположного пола. И пока одни девушки чуть не из штанов выпрыгивают, чтобы хоть на капельку приблизиться к идеалам, этим красавицам и делать ничего не надо – они с детства самые-самые, пишет Life.

Ксения

Девушка, которую назвали Ксенией, интересуется искусством, в частности кинематографом, а ещё путешествиями. Ксюша с детства пользуется популярностью у противоположного пола и ещё в школьном возрасте понимает, что природа одарила ее красотой, о которой многим и мечтать не приходится. Но она никогда не использует внешние данные в каких-то корыстных целях, что особенно ценят мужчины.

Елена

Лена – девушка красивая, при этом пробивная: такая считает, что сама будет всего добиваться, без помощи родителей или любимого мужчины. 

Не зря в древнегреческой мифологии прекраснейшей из женщин была Елена Троянская. Обладательница этого имени обожает купаться в роскоши, любит комфорт. Лена очень обаятельна, чтобы завоевать внимание парня, ей не нужно стараться от слова совсем — любой кавалер сам припадёт к её ногам. Елена с детства приучена к хорошим манерам, умна и готова самостоятельно пробивать путь через тернии к звёздам. Эта дама жаждет самореализации, не хочет помощи мужчин, хоть представители сильного пола и готовы на все ради нее. Лена – уверенная в себе девушка, которая ценит искренность, дружелюбность и не пользуется своей красотой, пытаясь достичь желаемого.

Майя

Майя, как одноимённая пчёлка из книги немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, наполнена желанием исследовать мир и жаждет приключений. Мужчин такая дама покоряет красотой, дерзостью, отменным вкусом, конечно же, ухоженностью. Эта девушка энергична, темпераментна и всегда получает то, о чем грезит.

Олеся

«Защитница людей» Олеся – так это имя переводится с греческого языка – общительна, умна и безумно красива, этим и привлекает парней. В Лесе кипят страсти, энергия бьёт ключом, чтобы быть счастливой, она должна находиться в постоянном движении. Жизнь такой дамы расписана по минутам, причём на месяцы вперёд. Олеся – та красотка, от которой мужчины теряют голову. Она берёт не только эффектной внешностью, но и открытостью и непосредственностью.

Аврора

Имя Аврора носила римская богиня, а ещё и одна из диснеевских принцесс. Оно образовано от латинского слова «рассвет» и наделяет носительницу неземной красотой и решительным характером. Аврора уверена в себе, разбирается в модных тенденциях, любит танцевать и петь, а ещё всегда готова прийти на помощь друзьям. Мужчин такая дама привлекает задором и обворожительной улыбкой.

Астролог и экстрасенс Андрей Харрис в беседе с Лайфом обозначил топ-5 имён, которые носят глупые женщины. Такие спокойно корчат из себя всезнаек, а на деле не блещут умом и не разбираются вообще ни в чём.

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