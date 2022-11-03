Эти имена носят самые красивые девушки

Некоторые женские имена настолько особенные, что дарят своим носительницам возможность выглядеть самыми красивыми в глазах представителей противоположного пола. И пока одни девушки чуть не из штанов выпрыгивают, чтобы хоть на капельку приблизиться к идеалам, этим красавицам и делать ничего не надо – они с детства самые-самые, пишет Life.

Ксения

Девушка, которую назвали Ксенией, интересуется искусством, в частности кинематографом, а ещё путешествиями. Ксюша с детства пользуется популярностью у противоположного пола и ещё в школьном возрасте понимает, что природа одарила ее красотой, о которой многим и мечтать не приходится. Но она никогда не использует внешние данные в каких-то корыстных целях, что особенно ценят мужчины.

Елена

Лена – девушка красивая, при этом пробивная: такая считает, что сама будет всего добиваться, без помощи родителей или любимого мужчины.