Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака

Вторая половина дня – время, когда особенно важной становится поддержка близких по духу людей. Подумайте, с кем вы могли бы откровенно поговорить о том, что вас беспокоит. Даже если вас просто внимательно выслушают, настроение заметно улучшится.

Овен

День, когда важно проявлять настойчивость, не отступать перед трудностями. Вы со многими делами справляетесь неплохо, но это требует усилий. Будьте готовы исправлять чужие ошибки. Однако следите за тем, чтобы их не приписывали вам; не исключено, что кто-то из недоброжелателей попытается это сделать. Как бы вам ни хотелось сохранить порядок и действовать по плану, избежать неразберихи и пустой суеты едва ли удастся. Возможны неожиданные визиты и встречи, а также известия, которые поначалу собьют с толку, а потом очень обрадуют.

Телец

Стоит поторопиться. Нужно действовать решительно, именно так можно достичь важных целей. Не откладывайте надолго ни важные дела, ни встречи с людьми, которые могут быть вам полезны. Первая половина дня дает шанс найти надежных союзников, заручиться поддержкой влиятельных особ. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то мелкие разногласия. Чаще всего они связаны с домашними делами, например, будущими покупками, семейными расходами. Помните: не обязательно принимать окончательное решение сейчас. Чуть позже удастся обсудить те же вопросы более спокойно и конструктивно.

Близнецы