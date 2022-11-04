Начало дня приносит неожиданности, события, из-за которых, возможно, придется изменить планы. Стоит проявить гибкость, не пытаться во что бы то ни стало сделать абсолютно все, что было задумано. Подумайте, не могут ли какие-то дела подождать, пока вы разберетесь с только что возникшими и более актуальными задачами, пишет Дворец.
Гороскоп на 4 ноября для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня – время, когда особенно важной становится поддержка близких по духу людей. Подумайте, с кем вы могли бы откровенно поговорить о том, что вас беспокоит. Даже если вас просто внимательно выслушают, настроение заметно улучшится.
Овен
День, когда важно проявлять настойчивость, не отступать перед трудностями. Вы со многими делами справляетесь неплохо, но это требует усилий. Будьте готовы исправлять чужие ошибки. Однако следите за тем, чтобы их не приписывали вам; не исключено, что кто-то из недоброжелателей попытается это сделать. Как бы вам ни хотелось сохранить порядок и действовать по плану, избежать неразберихи и пустой суеты едва ли удастся. Возможны неожиданные визиты и встречи, а также известия, которые поначалу собьют с толку, а потом очень обрадуют.
Телец
Стоит поторопиться. Нужно действовать решительно, именно так можно достичь важных целей. Не откладывайте надолго ни важные дела, ни встречи с людьми, которые могут быть вам полезны. Первая половина дня дает шанс найти надежных союзников, заручиться поддержкой влиятельных особ. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то мелкие разногласия. Чаще всего они связаны с домашними делами, например, будущими покупками, семейными расходами. Помните: не обязательно принимать окончательное решение сейчас. Чуть позже удастся обсудить те же вопросы более спокойно и конструктивно.
Близнецы
Как бы ни складывался день, старайтесь сохранять серьезность и помнить о самых важных своих целях. Многое зависит от того, удастся ли вам противостоять соблазнам, не пойти на поводу у мимолетных желаний, не поддаться на провокации. Последнее особенно важно. Как бы окружающие ни пытались вывести из вас равновесия, все складывается хорошо, пока вы сохраняете самообладание. Первая половина дня может быть утомительной, вторая же складывается гораздо спокойнее. Она дает возможность повидаться со старыми друзьями, уделить внимание близким, порадовать тех, кто вам дорог.
Рак
Ни о чем не беспокойтесь. Сегодня у вас все получается хорошо, хоть и не всегда сразу. Иногда привычные методы оказываются неэффективными, нужно изобретать и придумывать что-то новое, чтобы добиться нужного результата. Вы отлично с этим справитесь, если не будете тревожиться по пустякам, зацикливаться на мелочах, которые и сейчас-то не имеют значения, а вскоре просто забудутся. День хорошо подходит для общения. Вам удается поладить даже с теми, кто прежде неохотно шел на контакт, вел себя недружелюбно. Люди, которые прежде вас недооценивали, понимают, как сильно ошибались, и стараются подружиться.
Лев
Не тревожьтесь, если что-то идет не по плану в начале дня. Неожиданности в это время весьма вероятны, и поначалу может казаться, что они помешают осуществить задуманное. Но чуть позже вы увидите новые возможности, поймете, как извлечь пользу из происходящего. День благоприятен для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Легко найти союзников, помощников. Идеи, о которых вы рассказываете, часто нравятся даже тем, кто обычно настроен скептически и все принимает в штыки. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы вновь обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия.
Дева
Начинается день интересно. Могут появиться новые необычные идеи, планы, которые захочется осуществить немедленно. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы найдете ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время. Также возможны хорошие новости издалека и предложения, на которые сразу захочется согласиться. Вторая половина дня – время важных и непростых дел. Потребуется упорство, чтобы навести начатое до конца. Часто полезным оказывается опыт, полученный давным-давно. А вот советы знакомых только сбивают с толку.
Весы
День утомительный, но плодотворный. Могут появиться новые мелкие задачи, из-за которых не удастся сосредоточиться на том, что вам гораздо интереснее. Однако вы успеете сделать много полезного, решите проблемы, которые в последнее время тревожили и вас, и окружающих. Сегодня для вас особенно важна поддержка близких. Хочется о многом рассказать, поделиться и тревогами, и надеждами, и мечтами. Возможно, вы получите какие-то полезные советы. Но и просто еще раз почувствовать, что вы не одиноки, сейчас будет чрезвычайно приятно.
Скорпион
Думайте. У вас это сегодня отлично получается. Чем сложнее задачи, стоящие перед вами, тем приятнее найти их решение. Вы на многое смотрите не так, как другие, обращаете внимание на то, что прежде оставалось незамеченным. Окружающих ваши успехи и восхищают, и удивляют. Кажется, что вы способны в считанные минуты справиться с любой проблемой. Неудивительно, что многие хотят с вами подружиться, а недавние соперники набиваются в союзники. Лучше не планировать на вечер какие-то сложные и утомительные дела. Это время стоит посвятить спокойному отдыху, благодаря которому вы почувствуете себя гораздо лучше.
Стрелец
День сложится удачно, если вы сами не станете создавать себе проблем. Обдуманные шаги ведут к цели, взвешенные решения оказываются верными. Хуже дело обстоит с тем, что говорится и делается под влиянием эмоций: обычно вы сами довольно быстро начинаете жалеть о том, что не сохранили самообладания. Во всем, что связано с деньгами, важен безупречный порядок. Будьте аккуратны в расчетах, убедитесь, что со всеми долгами рассчитались вовремя. Лучше не спешить с покупками, особенно крупными. Едва ли удастся быстро сделать правильный выбор, лучше спокойно сравнить несколько вариантов.
Козерог
Не тревожьтесь. Это неплохой день, хоть и беспокойный. С возникающими трудностями можно справиться быстро, и не стоит думать, что неудачное стечение обстоятельств, какой-то затянувшийся спор или досадное происшествие могут помешать реализации ваших планов. Полезно прислушаться к советам: сегодня вам их дают люди, на опыт которых можно положиться. Вторая половина дня – благоприятное время для обсуждения серьезных вопросов, разговоров о важном. Вы можете поладить даже с теми, с кем прежде ссорились по любому поводу.
Водолей
День отличных идей, хороших новостей и полезных открытий. Удается решить вопросы, которые прежде ставили в тупик не только вас, но и многих ваших знакомых. Справиться с рабочими задачами часто помогает информация, полученная от давних деловых партнеров, бывших коллег. Не упустите возможность восстановить старые связи, они вам еще пригодятся. Старайтесь внимательно слушать окружающих, но не спешите откровенничать с ними. День не подходит для того, чтобы делиться секретами или рассказывать о планах на будущее.
Рыбы
Чаще обычного приходится заниматься чужими делами, решать проблемы, возникшие из-за ошибок других людей. Нельзя сказать, что это вас вдохновляет, но и сильного раздражения не вызывает: вы сохраняете спокойствие, оптимизм и доброжелательность. Дипломатические таланты помогают помирить тех, кто в ссоре, уладить конфликты, возникшие из-за мелочей и недопонимания. Вероятны приятные события в семье, новости, которые обрадуют и вас, и ваших близких. Вечер подходит для домашнего праздника; можно пригласить друзей.