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Стали известны имена всех полуфиналистов конкурса Eesti Laul 2023

Limon.ee
Стали известны имена всех полуфиналистов конкурса Eesti Laul 2023
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Полуфиналисты конкурса Eesti Laul 2023
Полуфиналисты конкурса Eesti Laul 2023 Фото: ERR Press

Объявлены все 20 артистов, которые примут участие в полуфиналах конкурса Eesti Laul 12 и 14 января, пишет Elu24.

«Все полуфиналисты Eesti Laul и выбор песен в этом году исключительно разнообразны», – отмечает главный продюсер Eesti Laul Томи Рахула, который говорит, что в полуфиналах, которые состоятся в январе, вы услышите как баллады, так и танцевальные песни. Помимо эстонских и английских песен, на этот раз в полуфинале также прозвучит песня на японском языке.

Конкурсные песни этого года впервые прозвучат в специальной программе Eesti Laul на ETV 2 декабря. Полуфиналы пройдут 12 и 14 января, финал – 11 февраля.

К конкурсантам Eesti Laul 2023 добавились десять полуфиналистов в алфавитном порядке:

  • Anett x Fredi – You Need To Move On: авторы Фредерик Кюйтс, Анетт Кульбин, Джейсон Хантер
  • Bedwetters – Monster»: авторы Йоозеп Ярвесаар, Михкель Мыттус, Рауно Кутти, Каспар Коппель, Карл-Кристьян Кинги, Клаус Пенери и Крис-Эван Сяде
  • Inger – Awaiting You: авторы Ингер Фридолин, Оливер де ла Роса Падилья, София-Лийс Лийв
  • Linalakk, Bonzo – Aeg: автор Лийна Циммер
  • m els – So Good At What You Do: авторы Стефан Айрапетян, Андреас Поом, Хуго Мартин Маазикас, Гевин Ниглас
  • MERLYN – Unicorn Vibes: авторы Мерлин Уускюла, Лаури Лембинен
  • MIA – Üks samm korraga: автор Керсти Кукк
  • Neon Letters & Maiko – Tokimeki: авторы Аап-Ээрик Лай, Йоханна Холвандус, Майко Таммик
  • OLLIE – Venom: автор Оливер Мазурчак
  • Robin Juhkental – Kurbuse matused: автор Робин Юхкенталь

Ранее была объявлена первая десятка полуфиналистов, в которую вошли: Alika с песней Bridges, Andreas с песней Why Do You Love Me, Карлос Укареда с Whiskey Won’t Forget, ELLIP с Pretty Girl, Elysa с ​​песней Bad Philosophy, JANEK с песней House Of Glass, kaw с песней Valik, Meelik с песней Tuju, SISSI с песней Lighthouse и Wiiralt, Ultima Thule с песней Salalik.

Всего на конкурс Eesti Laul 2023 было представлено 217 песен. Конкурсные песни оценивало жюри в составе Карла-Эрика Таукара, Ленны, Алара Коткаса, Яники Силламаа, Отта Лепланда, Марты Пюсса, Вайдо Паннеля, Роберта Линна, Ингрид Кохтла, Маргуса Камлата, Кристины Краус, Андреса Альясте, Ахто Круусманна, Саймона Джея, Каролы Мадис и Сильвера Лааса.

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