Стали известны имена всех полуфиналистов конкурса Eesti Laul 2023

«Все полуфиналисты Eesti Laul и выбор песен в этом году исключительно разнообразны», – отмечает главный продюсер Eesti Laul Томи Рахула, который говорит, что в полуфиналах, которые состоятся в январе, вы услышите как баллады, так и танцевальные песни. Помимо эстонских и английских песен, на этот раз в полуфинале также прозвучит песня на японском языке.

Конкурсные песни этого года впервые прозвучат в специальной программе Eesti Laul на ETV 2 декабря. Полуфиналы пройдут 12 и 14 января, финал – 11 февраля.

К конкурсантам Eesti Laul 2023 добавились десять полуфиналистов в алфавитном порядке:

Anett x Fredi – You Need To Move On: авторы Фредерик Кюйтс, Анетт Кульбин, Джейсон Хантер

– You Need To Move On: авторы Фредерик Кюйтс, Анетт Кульбин, Джейсон Хантер Bedwetters – Monster»: авторы Йоозеп Ярвесаар, Михкель Мыттус, Рауно Кутти, Каспар Коппель, Карл-Кристьян Кинги, Клаус Пенери и Крис-Эван Сяде

– Monster»: авторы Йоозеп Ярвесаар, Михкель Мыттус, Рауно Кутти, Каспар Коппель, Карл-Кристьян Кинги, Клаус Пенери и Крис-Эван Сяде Inger – Awaiting You: авторы Ингер Фридолин, Оливер де ла Роса Падилья, София-Лийс Лийв

– Awaiting You: авторы Ингер Фридолин, Оливер де ла Роса Падилья, София-Лийс Лийв Linalakk, Bonzo – Aeg: автор Лийна Циммер

– Aeg: автор Лийна Циммер m els – So Good At What You Do: авторы Стефан Айрапетян, Андреас Поом, Хуго Мартин Маазикас, Гевин Ниглас

– So Good At What You Do: авторы Стефан Айрапетян, Андреас Поом, Хуго Мартин Маазикас, Гевин Ниглас MERLYN – Unicorn Vibes: авторы Мерлин Уускюла, Лаури Лембинен

– Unicorn Vibes: авторы Мерлин Уускюла, Лаури Лембинен MIA – Üks samm korraga: автор Керсти Кукк

– Üks samm korraga: автор Керсти Кукк Neon Letters & Maiko – Tokimeki: авторы Аап-Ээрик Лай, Йоханна Холвандус, Майко Таммик

– Tokimeki: авторы Аап-Ээрик Лай, Йоханна Холвандус, Майко Таммик OLLIE – Venom: автор Оливер Мазурчак

– Venom: автор Оливер Мазурчак Robin Juhkental – Kurbuse matused: автор Робин Юхкенталь

Ранее была объявлена первая десятка полуфиналистов, в которую вошли: Alika с песней Bridges, Andreas с песней Why Do You Love Me, Карлос Укареда с Whiskey Won’t Forget, ELLIP с Pretty Girl, Elysa с ​​песней Bad Philosophy, JANEK с песней House Of Glass, kaw с песней Valik, Meelik с песней Tuju, SISSI с песней Lighthouse и Wiiralt, Ultima Thule с песней Salalik.