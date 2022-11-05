ЗНАЕМ, ГДЕ ВКУСНО! ⟩ Всеэстонский гастрономический конкурс Sileverspoon объявил лучшие рестораны страны

Silverspoon или «Серебряная ложка» – первый и главный эстонский гастрономический конкурс, основанный в 2004 году. Проект призван подчеркнуть ценность гастрономической культуры Эстонии и поддержать ее развитие. В этом году конкурс проводится в 18 раз.

Победителей ежегодно определяет коллегия экспертов, состоящая из 110 специалистов – профессионалов ресторанного бизнеса, ведущих ресторанных обозревателей, журналистов, крупнейших отельеров, представителей деловых кругов. У экспертов должна быть безупречная репутация. Любой эксперт – это индивидуальное мнение, имеет значение человеческий фактор, профессионализм, честность, поэтому члены жюри тщательно подбираются. Итоговый список формируется ежегодно по результатам тайного голосования, причем обработкой анкет каждого судьи занимается PriceaterhouseCoopers Estonia. Уже попадание конкретного ресторана в шорт-лист Silverspoon – прямое следствие того, насколько качественно работает шеф-повар и вся его команда, а также управляющий, сомелье, хостес, официанты и бармены.

Вечером 4 ноября лучшие представители гастрономии собрались в Таллиннской Летной гавани на гала-ужин конкурса «Серебряная ложка», чтобы узнать лучшие рестораны и кафе Эстонии.

Коронавирусные ограничения нанесли тяжелый удар по ресторанному бизнесу, и объем рынка сократился почти на 40%. Некоторые рестораны, включая бывших победителей конкурса Silverspoon, например, японский ресторан Haku, сильно пострадали от экономического спада и были вынуждены закрыться. Однако с радостью можно констатировать, что большинство сумело приспособиться к ситуации и выжить, а многих отметил престижный ресторанный гид Мишлен.