Независимая ресторанная премия Silverspoon – самый престижный в Эстонии гастрономический конкурс. Войти в рейтинг и получить заветный приз, то есть быть в числе лучших из лучших, стремятся многие кафе и рестораны Эстонии. И 4 ноября мы узнали, где же нам всем стоит есть. Читайте и немедленно бронируйте места!
ЗНАЕМ, ГДЕ ВКУСНО! ⟩ Всеэстонский гастрономический конкурс Sileverspoon объявил лучшие рестораны страны
Silverspoon или «Серебряная ложка» – первый и главный эстонский гастрономический конкурс, основанный в 2004 году. Проект призван подчеркнуть ценность гастрономической культуры Эстонии и поддержать ее развитие. В этом году конкурс проводится в 18 раз.
Победителей ежегодно определяет коллегия экспертов, состоящая из 110 специалистов – профессионалов ресторанного бизнеса, ведущих ресторанных обозревателей, журналистов, крупнейших отельеров, представителей деловых кругов. У экспертов должна быть безупречная репутация. Любой эксперт – это индивидуальное мнение, имеет значение человеческий фактор, профессионализм, честность, поэтому члены жюри тщательно подбираются. Итоговый список формируется ежегодно по результатам тайного голосования, причем обработкой анкет каждого судьи занимается PriceaterhouseCoopers Estonia. Уже попадание конкретного ресторана в шорт-лист Silverspoon – прямое следствие того, насколько качественно работает шеф-повар и вся его команда, а также управляющий, сомелье, хостес, официанты и бармены.
Вечером 4 ноября лучшие представители гастрономии собрались в Таллиннской Летной гавани на гала-ужин конкурса «Серебряная ложка», чтобы узнать лучшие рестораны и кафе Эстонии.
Коронавирусные ограничения нанесли тяжелый удар по ресторанному бизнесу, и объем рынка сократился почти на 40%. Некоторые рестораны, включая бывших победителей конкурса Silverspoon, например, японский ресторан Haku, сильно пострадали от экономического спада и были вынуждены закрыться. Однако с радостью можно констатировать, что большинство сумело приспособиться к ситуации и выжить, а многих отметил престижный ресторанный гид Мишлен.
В шорт-лист SIlverspoon 2022 вышли следующие кафе и рестораны: 180 by Matthias Diether, Rudolf, The Nautilus, Horisont ресторан&бар, Dominic, Anno, Joyce, Mantel ja Korsten, Hapsal Dietrich, Levier Cafe, Cafe Gianni, ресторан Gianni, Meistri Lyon, Lee restoran, Guru, Noho, Puri, Bruxx, GOSPA ресторан, Kanuti Ramen Bar и La Prima Pizza в Старом городе.
В число лучших из года в год могут попадать одни и те же рестораны. Это происходит не только в нашей стране, но и во всем мире, согласитесь, что новые звезды не так часто появляются.
Итак, «держателями ложек» стали:
Лучший гастропаб – Kanuti Ramen Pub
Ресторан уличной еды – La Prima Pizza в Старом городе
Лучший семейный ресторан – Gospa Restoran
Лучший вегетарианский ресторан – Bruxx Belgia Restoran
Лучшее кафе – кафе Gianni
Лучший ресторан в стиле кэжуал – Dominic
Лучший ресторан национальной кухни – ресторан Gianni
Лучший сервис – ресторан 180 Degrees
Лучший ресторан fine dining – Horisont
Организатором Silverspoon является Общество гастрономии Эстонии, которое в этом году отмечает свое 18-летие. Благотворительным обществом руководят Йоаким Хелениус и Андрес Пеэтс.
Для победителей награда означает, что у них появится больше гостей
Воодушевились новыми сведениями? Пора составлять свой собственный ресторанный ТОП. Всем в том удачи!