День понравится тем, кто в последнее время искал ответы на важные вопросы, старался докопаться до истины. Сейчас на смену сомнениям и намекам приходит определенность. Из-за этого могут измениться планы: станет ясно, за что нужно браться немедленно, а что может подождать. Удается положить конец спорам, поскольку становится совершенно очевидно, кто был прав, а кто ошибался, пишет Дворец.
Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака
Сегодня многие ведут себя с окружающими более дружелюбно, чем обычно, проявляют снисходительность к чужим слабостям. Из-за этого становится простым и приятным общение даже с теми, кого вы прежде совсем не понимали.
Овен
Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу. Скорее всего, сегодня это будет необходимо. К тому же нужно помогать окружающим, и приходится действовать очень быстро, чтобы все успеть. Вы добиваетесь отличных результатов, хотя усилия для этого порой требуются серьезные. Порадуют новости, которыми поделятся близкие люди. Вероятны какие-то приятные события в семье. Они вдохновляют вас, наталкивают на какие-то интересные мысли. Не исключено, что именно сегодня вы примете решения, которые положат начало большим переменам к лучшему.
Телец
Нужно действовать быстро, иначе едва ли удастся в полной мере использовать все возможности, которые открывает этот день. Проявите разборчивость в контактах и держитесь подальше от людей, которым нравятся долгие разговоры. Сегодня такие особы отнимают у вас особенно много времени, и это раздражает. Удастся решить какие-то домашние проблемы, успешно завершить дела, об исходе которых беспокоились и вы, и ваши близкие. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые. Вы будете рады возможности пообщаться с ними.
Близнецы
Сохраняйте оптимизм, даже если что-то идет не так, а на пути возникают преграды. Многое складывается удачнее, чем кажется на первый взгляд. Дайте себе немного времени. Вы обязательно заметите возможности, на которые прежде не обращали внимания. Не всегда легко найти общий язык с окружающими: вы порой неправильно понимаете их, а они – вас. Из-за этого возникают напряженные моменты. Но вы быстро находите способ все уладить, разрядить обстановку, развеселить тех, кто загрустил. Вечер обещает романтические сюрпризы, дает шанс порадовать любимого человека.
Рак
День радует. Вы не переживаете по пустякам, зато находите массу поводов для радости. Возможно удачное решение вопросов, о которых в последнее время было много разговоров. Благополучно завершаются дела, отнявшие немало сил; все довольны результатом ваших трудов. Вероятны денежные поступления. Вы искренни с близкими, они это ценят. О многих непростых вещах сегодня можно говорить прямо не беспокоясь о том, что может привести к обидам или ссорам. Хорошо обсуждать планы на будущее: вам подскажут, как проще их реализовать.
Лев
Действуйте. Это день, когда нужно быстро реагировать на происходящее вокруг. Да, иногда приходится на ходу принимать решения, но вы ведь это отлично умеете. Не упустите шанс принять участие в работе над каким-то важным проектом. Если вы сейчас поведете себя правильно, то вскоре перед вами откроются новые карьерные перспективы. День подходит для встреч с друзьями: они мгновенно поднимают настроение, вдохновляют и заряжают оптимизмом. Не разочарует и романтическое свидание. Наоборот, оно может принести приятные сюрпризы.
Дева
Вы сегодня не особенно доверчивы, и это хорошо. Почему-то сейчас особенно много желающих воспользоваться вашими знаниями, умениями и талантами в своих интересах. Но вы не соглашаетесь на сомнительные предложения, стараетесь принимать взвешенные решения, не идете на поводу у тех, кто пытается вас спровоцировать. Возможны незначительные финансовые потери, досадные ошибки в расчетах, неудачные покупки. Стоит быть внимательнее там, где дело касается денег. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций.
Весы
Старайтесь не цепляться за мелочи в начале дня, думайте о важном. Это время, когда можно из-за пустяка упустить нечто серьезное. Расставляйте приоритеты самостоятельно, не слушайте тех, кто дает советы по любому поводу. Вообще, чем меньше сегодня окружающие будут вмешиваться в ваши дела, тем лучше сложится день. Вторая половина дня очень благоприятна. Удача сама идет в руки, вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Важно лишь не упустить свой шанс – а с этим вы отлично справляетесь. Старые знакомые охотно поддерживают ваши необычные идеи.
Скорпион
Благоприятный день для делового общения. Вы отлично ладите с коллегами и руководством, производите хорошее впечатление на деловых партнеров, можете завоевать расположение многих. Удается раньше других заметить какие-то интересные возможности, поэтому вы добиваетесь больших успехов. Несколько сложнее складываются личные отношения: вы не всегда понимаете близких. Но и тут не возникнет серьезных проблем. Вы деликатны и внимательны, всегда находите способ сгладить острые углы, помириться с теми, с кем были в ссоре.
Стрелец
Хотя кое-какие трудности могут возникнуть, вы сохраните оптимизм и здравомыслие, не пойдете на поводу у эмоций. Удастся решить какие-то давние проблемы, завершить дела, которым вы отдали немало сил. Часто вам просто везет, и требуется лишь не растеряться, быстро принять верное решение. Вы с этим отлично справляетесь. С каждым часом усиливается влияние позитивных тенденций, вы чувствуете себя увереннее и свободнее. Вечер – вдохновляющее и интересное время. Встреча с друзьями или общение с любимым человеком подарят хорошие идеи.
Козерог
Благоприятный день. Особенно беспокоиться не о чем. Звезды на вашей стороне, и этим можно воспользоваться, чтобы осуществить задуманное раньше или воплотить в жизнь смелый план, который только что появился. Вам охотно помогают новые знакомые: оказывается, что ваши идеи и взгляды на жизнь им близки. Дома может быть больше забот, чем обычно, но вас это даже радует. Веселая суета, царящая вокруг, поднимает настроение. К тому же близкие охотно помогают во всем, так что дела не отнимают много времени.
Водолей
День отлично подходит для важных разговоров, обсуждения вопросов, которые интересуют всех. Можно найти общий язык с теми, кто прежде не понимал вас, игнорировал ваши доводы. Недавние соперники готовы встать на вашу сторону. Пока рано доверять им во всем; стоит присмотреться повнимательнее. Друзья радуют хорошими новостями, делятся отличными идеями, часто предлагают что-то интересное. Благодаря им вы по-иному смотрите на многие вещи, которые казались совершенно естественными, задумываетесь о том, что раньше не приходило в голову.
Рыбы
Насыщенный день. Сегодня вам нужно многое сделать. Не все получается сразу, но вы настойчивы, поэтому преодолеваете все преграды, не отказываетесь от задуманного, если что-то идет не по плану. Такая целеустремленность на многих производит хорошее впечатление, люди охотно предлагают вам помощь. Не исключены деловые предложения, от которых не захочется отказываться. В личных отношениях большие перемены к лучшему маловероятны, но ситуация в целом благоприятна, так что жаловаться не на что. Старые друзья могут поделиться хорошими новостями, рассказать что-то важное.