Фотоконкурс ко Дню отца: смотрите на суперпап – наших финалистов!

Огромное спасибо всем за активное участие в нашем фотоконкурсе – и очаровательным участникам, и тем, кто их активно поддерживал и голосовал на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook.

Дорогие участники, конечно же, все вы настоящие суперпапы и, бесспорно, супергерои для своих малышей! Мы от души поздравляем вас с наступающим Днем отца. Но конкурс есть конкурс, и пришло время подводить итоги. По результатам читательского голосования у нас есть четыре снимка, которые проходят в финал нашего фотоконкурса.

Фото – лидер нашего народного голосования:

140 голосов Фото: фото читателя

Твердое второе место по результатам народного голосования:

110 голосов Фото: фото читателя

А также две фотографии получили практически одинаковое количество голосов, и мы решили, что у нас будет четыре финалиста!

75 голосов Фото: фото читателя

74 голоса Фото: фото читателя

Народное голосование на официальной страничке портала Limon в FB завершилось 9 ноября в 23:59. В четверг, 10 ноября, в течение дня мы объявим имя победителя! Желаем удачи!

Победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.

Условия фотоконкурса ищите ЗДЕСЬ!