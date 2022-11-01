Фотоконкурс ко Дню отца ⟩ Народное голосование началось! Поддержи понравившегося участника

Мы благодарим участников конкурса, которые прислали свои фотографии. Если вы не обнаружили свое фото в галерее, значит редакция посчитала, что оно не соответствует условиям конкурса.

Напоминаем, что по результатам народного голосования будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет победителя!

Народное голосование на официальной страничке портала Limon d FB завершится 9 ноября в 23:59. В четверг, 10 ноября, мы объявим имя победителя! Желаем удачи!

Лучшие фотографии будут опубликованы на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.