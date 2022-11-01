Фотоконкурс ко Дню отца ⟩ Читатели радуют нас первыми трогательными снимками

Мы благодарим участников конкурса, которые уже прислали свои фотографии. Если вы не обнаружили свое фото в галерее, значит редакция посчитала, что оно не соответствует условиям конкурса.

Лучшие фотографии будут опубликованы на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а победитель получит множество подарков. Во-первых, оригинальный шоу-торт в виде шара с сюрпризом внутри от таллиннского кондитера Ксении Малышевой Dolce Vita K&J. Также супер-папа получит ваучеры на 125 евро от медицинского центра Confido. Это отличная возможность проверить свое здоровье, тем более, что мужчины иногда уделяют этому так мало внимания. И еще! Нашего победителя ждет коробка конфет ручной работы от Shokomille.

Условия фотоконкурса ищите ЗДЕСЬ! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними!

Напомним, что мы ждем ваши снимки до 6 ноября!