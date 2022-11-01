Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизнь

1 ноября церковь почитает память преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называется Иванов день.

Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.

От злых духов нужно было защищать и дом. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой все комнаты.

аветное желание можно исполнить при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя кормить птиц 1 ноября. Можно привлечь неприятности.

Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.

Нельзя 1 ноября ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.

Нельзя 1 ноября ссориться и спорить.

Нельзя 1 ноября вывешивать постиранную одежду на улице.

Приметы на 1 ноября