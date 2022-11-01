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Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизнь

Limon.ee
Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизнь
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Приметы. Иллюстративное фото.
Приметы. Иллюстративное фото. Фото: Misha Zlatarov/Shutterstock

Что нельзя делать 1 ноября и как привлечь удачу в этот день, рассказывает Главред.

1 ноября церковь почитает память преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называется Иванов день.

Раньше в этот праздник провожали осень и встречали зиму. Некогда с Иванова дня начинались настоящие морозы.

От злых духов нужно было защищать и дом. Чтобы это сделать, нужно обойти с зажженной свечой все комнаты.

аветное желание можно исполнить при помощи яблока. На ночь положить его под свою подушку, а утром съесть.

Что нельзя делать 1 ноября

  • Нельзя кормить птиц 1 ноября. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя принимать подарки от малознакомых людей.
  • Нельзя 1 ноября ходить на массовые мероприятия и находится среди большого скопления людей.
  • Нельзя 1 ноября ссориться и спорить.
  • Нельзя 1 ноября вывешивать постиранную одежду на улице.

Приметы на 1 ноября

  • Если птицы летят высоко, то снега будет много.
  • Если пошел снег, то весна будет холодной и дождливой.
  • Если потепление в этот день, то будет мягкая зима.
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