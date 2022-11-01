Гороскоп на 1 ноября для всех знаков Зодиака

Лев

Лев способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Льва с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Лев и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой Лев – немного ветреный и непостоянный!

Дева

Дева рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самой Деве предмет ее увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет. Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Дева упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Весы

Весам может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ними. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Весы такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом они будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – это хорошо.

Скорпион