Астролог Павел Глоба в традиционном прогнозе на предстоящий месяц выделил два знака Зодиака, которых в ноябре ждет невероятная встреча, способная изменить всю их жизнь, пишет TopNews.
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС! ⟩ Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака судьбоносную встречу в ноябре
Водолей
В ноябре Водолеев ждут процветание и успех во всем, за что бы ни взялись эти, бесспорно, талантливые люди. Водолеи смогут получить все, что хотели, в профессиональной сфере, в личной жизни. Но кроме того, предупреждает Глоба, их ждет судьбоносная встреча. Это может быть влиятельный человек, который поможет знаку реализовать амбиции в профессии, это также может быть приятный человек, который в корне изменит личную жизнь. Глоба не советует идти на легкомысленные флирты в ноябре. Также стоит держаться подальше от сплетников.
Рыбы
Осторожные и сдержанные Рыбы в ноябре будут достаточно много трудиться, чтобы достичь своих целей. Во второй половине месяца они смогут спокойно выдохнуть и расслабиться – все получится. Глоба советует Рыбам ходить на свидания, встречаться и знакомиться. Вы приобретете много интересных друзей, а одна из встреч станет судьбоносной – это может быть ваша вторая половинка или верный друг, который поможет вам во всем, ничего не спрашивая взамен.