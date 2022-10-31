«Я чувствую неприятный вкус во рту»: в здании Postimees медиум Ваштара вызвала дух умершего

Находим объявление Ваштары на одном из сайтов в интернете. Это настоящая удача, как на такое не отреагировать? Тем более, что ясновидящая уже проявила себя на эстонском шоу, о ней узнала вся страна. «Провожу магические ритуалы и обряды, обучаю, оккультизм. Предсказание судьбы, карты Египетская Пифия, Таро, хиромантия, график жизни, Матрица Судьбы, диагностика здоровья, лечение многих заболеваний, я – Мастер Рейки, мантры, массажа, суггестии и гипноза. Возврат любимых в семью, Вуду, уникальный рецепт успеха в жизни и в бизнесе, снятие сглаза, проклятия и порчи» – говорится в объявлении.

«Я пришла сюда, чтобы посмотреть тебе в глаза! Не стыдно?» – с порога сказала Ваштара Эдгару Гергелю. О чем это она? Пока не совсем понятно, но очень интересно. Провожаем целительницу в нашу комнату для совещаний и даем ей время для того, чтобы подготовить всю необходимую атрибутику. Ведь впереди нас ждет серьезный обряд, который потребует от ясновидящей большого количества энергии. Как иначе вызвать духа и поговорить с ним? Около часа Ваштара готовит помещение к мистическому обряду. За окном темнеет... Ясновидящая заваривает чай по специальному рецепту, раскладывает на тарелке яблоки, достает черные свечи, волшебные карты, тибетскую чашу и многое другое. Наша гостья вся в черном, при ней даже улыбаться страшно, уж слишком серьезная и сконцентрированная она.