В канун Хэллоуина, в преддверии Дня всех святых и Дня поминовения усопших, в редакцию портала Limon.ee заглянула ясновидящая Ваштара, прославившаяся благодаря многократному участию в эстонской версии телешоу «Битва экстрасенсов», чтобы провести обряд, и поговорить с духами умерших людей.
«Я чувствую неприятный вкус во рту»: в здании Postimees медиум Ваштара вызвала дух умершего
Находим объявление Ваштары на одном из сайтов в интернете. Это настоящая удача, как на такое не отреагировать? Тем более, что ясновидящая уже проявила себя на эстонском шоу, о ней узнала вся страна. «Провожу магические ритуалы и обряды, обучаю, оккультизм. Предсказание судьбы, карты Египетская Пифия, Таро, хиромантия, график жизни, Матрица Судьбы, диагностика здоровья, лечение многих заболеваний, я – Мастер Рейки, мантры, массажа, суггестии и гипноза. Возврат любимых в семью, Вуду, уникальный рецепт успеха в жизни и в бизнесе, снятие сглаза, проклятия и порчи» – говорится в объявлении.
«Я пришла сюда, чтобы посмотреть тебе в глаза! Не стыдно?» – с порога сказала Ваштара Эдгару Гергелю. О чем это она? Пока не совсем понятно, но очень интересно. Провожаем целительницу в нашу комнату для совещаний и даем ей время для того, чтобы подготовить всю необходимую атрибутику. Ведь впереди нас ждет серьезный обряд, который потребует от ясновидящей большого количества энергии. Как иначе вызвать духа и поговорить с ним? Около часа Ваштара готовит помещение к мистическому обряду. За окном темнеет... Ясновидящая заваривает чай по специальному рецепту, раскладывает на тарелке яблоки, достает черные свечи, волшебные карты, тибетскую чашу и многое другое. Наша гостья вся в черном, при ней даже улыбаться страшно, уж слишком серьезная и сконцентрированная она.
Наконец, в помещение входит оператор. Приглушаем свет, кажется, всё готово. Можно начинать. Но тут ясновидящая понимает, что все мы сели совершенно неправильно. Ваштара просит Эдгара принести два стула – для нее и для него, так как во время работы сидеть в кресле ей кажется неправильным. Мы уже в предвкушении того, как скоро поговорим с духом какого-нибудь известного артиста, но это в планы ясновидящей не входит. Она сначала хочет на волшебных картах предсказать будущее одному из нас. Мы трижды дуем на карту, потом садимся на нее, и после этого Ваштара считывает энергию и делает прогноз... Вся эта процедура продолжается больше часа, но терпение журналистов на пределе. Время близится к 10 вечера, не пора бы уже начать обряд по вызову духа?
Тибетская чаща, наконец, понадобилась. Мы очищаем таким образом пространство. Для каждого в комнате нашлось задание. Кто-то из журналистов держит в руке черную свечу, кто-то проводит манипуляции с тибетской чашей, чтобы та запела.
«Нет, Шатунова я не буду вызывать, я даже не была с ним знакома! Нужно вызвать кого-то, кого вы знали лично или хотя бы виделись при жизни!» – категорично заявляет Ваштара.
После долгих раздумий мы решили вызвать дух погибшего молодого человека, которого знали в редакции. Что смогла сказать о его гибели целительница? Пришел ли дух парня к нам в редакцию? И почему у всех по кожу бежали мурашки?
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