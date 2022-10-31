Этот день открывает интересные возможности перед теми, кто давно хотел заняться чем-то новым. Складываются благоприятные обстоятельства, можно быстро достичь первых успехов, пишет Dvorec.
День складывается удачно! Гороскоп на понедельник, 31 октября
Овен
Не спешите. Это один из дней, о которых не стоит судить по тому, как они начинаются. Утро может показаться неудачным: вероятны недоразумения, неудачные совпадения. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. После полудня можно браться за что-то новое и сложное, заниматься делами, которые требуют не только аккуратности и усидчивости, но и творческого подхода. Чем ближе вечер, тем больше открывается возможностей, которые не хочется упустить. Стоит проявить инициативу в личных отношениях: благодаря ей что-то наверняка изменится к лучшему.
Телец
День едва ли принесет серьезные перемены, но сложится неплохо. В первой его половине вероятны хорошие новости, какие-то приятные разговоры. Будет возможность обсудить важный вопрос с человеком, опыту и знаниям которого вы доверяете. Получив поддержку и хороший совет, вы почувствуете себя гораздо увереннее. Не стоит планировать какие-то трудные или особенно утомительные дела на вторую половину дня. Это время гораздо лучше подходит для отдыха, приятных занятий, общения с людьми, которые знают, как поднять вам настроение.
Близнецы
Интересный день, приносящий поводы для радости, перемены к лучшему и хорошее настроение. Вы чувствуете поддержку инициативу и охотно проявляете инициативу. Очень вовремя! Она неизменно оказывается уместной, ваши идеи получают поддержку. Утро проходит легко и приятно, а вот во второй половине дня не всем Близнецам удается избежать суеты. Могут неожиданно появиться домашние дела, требующие внимания. Вероятны незапланированные, но приятные расходы. Можно покупать мебель, бытовую технику, другие полезные вещи.
Рак
День начинается удачно. В первой его половине вероятны и удачные совпадения, и хорошие новости, и события, которым вы будете очень рады. Не исключено, что будет шанс исправить какие-то ошибки, допущенные раньше. Вы сразу почувствуете себя гораздо свободнее и увереннее, появится желание предпринять что-то новое. Вторая половина дня – время обсуждений, а порой и споров. У вас не всегда получается быстро доказать свою правоту, убедить сомневающихся. Но к вашему мнению все же прислушаются даже те, кто прежде этого не делал.
Лев
День будет беспокойным, насыщенным и плодотворным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, даже если догадываетесь, что полезными они будут не для вас, а для окружающих. Удается поддержать близких, выручить человека, оказавшегося в сложном положении. Заметно меняются к лучшему личные отношения. Если и были какие-то давние претензии, старые обиды, сейчас они растают без следа. Если у вас есть определенные планы на день, лучше приступать к их осуществлению с утра. Чем ближе вечер, тем сложнее становится сосредоточиться, тем меньше хочется доводить начатое до конца.
Дева
Если у вас есть важные дела, не откладывайте их. Начало дня одинаково хорошо подходит и для того, чтобы взяться за что-то новое, и для того, чтобы завершить то, над чем вы уже давно трудитесь. Быстро справляться со сложными задачами помогает опыт. Окружающие дают советы, которые могли бы сбить вас с толку. Но вы прислушиваетесь только к собственной интуиции, и правильно делаете. Вторая половина дня больше подходит для отдыха, каких-то приятных, но не слишком полезных занятий, а также общения с людьми, которые вам нравятся.
Весы
Не откладывайте важные разговоры. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы обсуждать серьезные вещи, искать решение вопроса, который прежде многих поставил в тупик. Вы хорошо понимаете, чего на самом деле хотят ваши собеседники, даже если почти ничего о них не знаете. Удается на многих произвести хорошее впечатление. Если вы захотите кому-то понравиться, сегодня у вас это наверняка получится. День благоприятен для покупок. Тут советы вам не нужны. Полагайтесь на свой вкус: вы выберете вещи, которые долго будут радовать.
Скорпион
Едва ли удастся избежать беспокойства в начале дня, но в целом все складывается неплохо. Старайтесь ставить реальные цели, не ждать и не требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих. Этого будет достаточно для того, чтобы избежать многих неприятных моментов, претензий и обид. Вторая половина дня будет гораздо проще и удачнее. Главное, что требуется от вас в это время, – прислушиваться к интуиции. Она помогает достичь давно поставленной цели, добиться того, что совсем недавно казалось невозможным.
Стрелец
Вы отлично справляетесь со сложными делами, быстро решаете задачи, которые других поставили в тупик. Не всегда для этого хватает собственных знаний, но вы догадываетесь, с кем можно посоветоваться, и задаете правильные вопросы людям, которые знают на них ответы. Вероятны хорошие новости и интересные предложения. То и другое может повлиять на ваши планы. Но лучше не торопиться с решениями, сначала изучить ситуацию, и только потом определяться, что же вы будете делать. Вторая половина дня обещает денежные поступления, выгодные сделки.
Козерог
Постарайтесь не требовать от себя невозможного хотя бы в первой половине дня. Посвятите это время приятным занятиям. Кому-то они могут показаться бесполезными, а вас порадуют и вдохновят. Большего пока и не требуется. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня приносит хорошие новости и новые идеи. Вы видите возможности, которых прежде не замечали, и понимаете, что будете делать дальше. Сколь бы смелыми ни были ваши идеи, наверняка найдутся люди, готовые помочь в их реализации.
Водолей
Не хочется сидеть без дела? И не надо. День отлично подходит для полезных занятий, каких-то новых начинаний. Возможно, делать нужно будет не совсем то, что хотелось бы. Но вы все равно постараетесь справиться как нельзя лучше, и это обязательно получится. Вероятны какие-то неожиданные известия и предложения, а также интересные разговоры. Будет шанс узнать нечто новое и полезное, получить хороший совет. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы. Отношения с самыми близкими людьми заметно меняются к лучшему. Вы часто понимаете друг друга с полуслова.
Рыбы
Вряд ли день обойдется без споров, порой довольно горячих. Но они оказываются полезными, поскольку помогают найти ответы на многие вопросы, принять верное решение. Важно не увлекаться критическими замечаниями, перечислением своих претензий к окружающим. Вы способны любой разговор вести дружелюбно и конструктивно. Это редкий талант, который сегодня наверняка пригодится. Вечер – отличное время для того, чтобы еще раз обдумать планы на следующую неделю. Возможно, именно в это время вы поймете, как нужно действовать, чтобы быстрее достичь поставленных целей.