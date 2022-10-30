Павел Глоба в ежемесячном прогнозе назвал два знака Зодиака, которые в ноябре 2022 года смогут рассчитывать на существенный финансовый рост. Меркурий им благоволит, а потому самое время улучшить свое материальное состояние, пишет TopNews.
«Обрушится лавина денег»: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые будут финансово очень успешны в ноябре
Овен
Залогом успеха для Овнов в ноябре 2022 года, по мнению Павла Глобы, станут упорство и настойчивость. Чем упорее будет Овен в делах, тем легче ему будет подниматься по карьерной лестнице, умножать свой капитал. Уровень жизни вырастет, в личной жизни наступят качественные измнения, Овен сможет сделать вторую половинку по-настоящему счастливой.
Помощи стоит ждать от человека, который уже есть в окружении Овна, он ждет момента, когда потребуется прийти на помощь. Интуиция обострится в первой половине месяца и подскажет верные варианты решения проблем.
Близнецы
В ноябре 2022 года Близнецов ждут довольно успешные проекты. Если представитель знака четко поставит перед собой цели, то сможет идти к ним без преград и препятствий, считает Павел Глоба.
То же верно и для вопроса денег. Если Близнецы точно знают, сколько и для чего денег им сейчас нужно, то финансы придут, можете не сомневаться. Глоба советует уделить больше времени близким, они нуждаются в вашем участии.