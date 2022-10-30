«Обрушится лавина денег»: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые будут финансово очень успешны в ноябре

Овен

Залогом успеха для Овнов в ноябре 2022 года, по мнению Павла Глобы, станут упорство и настойчивость. Чем упорее будет Овен в делах, тем легче ему будет подниматься по карьерной лестнице, умножать свой капитал. Уровень жизни вырастет, в личной жизни наступят качественные измнения, Овен сможет сделать вторую половинку по-настоящему счастливой.

Помощи стоит ждать от человека, который уже есть в окружении Овна, он ждет момента, когда потребуется прийти на помощь. Интуиция обострится в первой половине месяца и подскажет верные варианты решения проблем.

Близнецы

В ноябре 2022 года Близнецов ждут довольно успешные проекты. Если представитель знака четко поставит перед собой цели, то сможет идти к ним без преград и препятствий, считает Павел Глоба.