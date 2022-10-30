ВИДЕО ⟩ Юри Ратас неудачно подкинул партнершу и разбил губу

«Дорогие друзья! Люди часто спрашивают меня, что интересного происходит в танцевальном шоу, падают ли люди, – рассуждает в соцсетях Юри Ратас. – Я расскажу о тренировке в прошлую субботу утром, когда мы занимались с тренером Кристиной ча-ча-ча для воскресного шоу. Там был элемент, где я должен был подбросить свою партнершу, и я это сделал, но, конечно, я бросил не в ту сторону, и ее бедра приземлились прямо на мою верхнюю губу. Было много крови, во рту была рана», – рассказывает Ратас о несчастном случае, в результате которого у него распухла губа.

«Я подумал, что было бы интересно посмотреть, как все это будет выглядеть в воскресенье, но, к счастью, к вечеру субботы отеки спали, и шоу прошло прекрасно», – говорит Ратас, добавляя, что такие казусы случаются.

В понедельник Ратас, направляющийся в Хорватию с иностранной миссией, признался, что эта неделя будет сложной в плане тренировок, тем более, что ему предстоит выучить два танца – танго и пасодобль.

Травмы случались и с другими участниками шоу, даже в прямом эфире. В прошлое воскресенье рэпер Villemdrillem сильно повредил колено во время танца пасодобль, что вынудило его взять недельный перерыв из-за травмы.

«В последнем шоу, когда я выполнял танцевальный трюк, я слишком быстро соскользнул с рук Греты, и она приземлилась на мое ранее прооперированное колено. Оно хрустнуло, и от боли у меня заслезились глаза», – сказал рэпер.