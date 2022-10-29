События, которые приносит этот день, помогут на многое взглянуть по-другому, позволят понять, в чем мы были правы, а где допустили ошибки. Станет ясно, что делать дальше. Многие принимают важные решения, которые смогут воплотить в жизнь позже. Не исключено, что именно планы и идеи, появившиеся сегодня, положат начало переменам к лучшему. Каждый занят собственными делами и переживаниями. Из-за этого даже отношения с самыми близкими людьми могут казаться прохладными. Но это – лишь временное явление. Ситуация скоро изменится к лучшему, пишет Dvorec.
Необычный и интересный день! Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака
Овен
Не стоит начинать день с важных дел и серьезных разговоров. Вероятно, в это время вам будет трудно собраться с мыслями, выбрать верную линию поведения. Стоит подождать совсем немного, и ситуация прояснится, вы поймете, куда двигаться дальше. Благоприятной для общения будет вторая половина дня. Вы без труда поймете, чего хотят и к чему стремятся окружающие. Решение финансовых вопросов требует осторожности. Сегодня вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, можете тратить значительные суммы на пустяки.
Телец
Трудновато будет сохранять спокойствие. Вы склонны придавать большое значение пустякам, можете остро реагировать на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Помните, что этим могут воспользоваться ваши недоброжелатели. Важно не поддаваться на провокации, принимать любые серьезные решения самостоятельно, а не под давлением. Едва ли день будет складываться так, как вы ожидали: возможны неожиданные события, удивительные совпадения и странные ситуации. Позже, обдумывая их, вы сделаете правильные и важные выводы.
Близнецы
Удачный день для важных и сложных дел. Даже если что-то получится не сразу, вы не откажетесь от задуманного. Настойчивость помогает добиться успеха даже там, где никто на него не рассчитывал. Стоит обращать внимание на советы, которые дают окружающие. Возможно, именно благодаря им вы найдете кратчайший путь к цели. Могут появиться интересные идеи, касающиеся работы, да и заманчивые предложения не исключены. Пока речь идет об отдаленном будущем, но уже можно обдумать все как следует. Вечер подходит для встречи с друзьями. Вы отлично проведете время.
Рак
Не грустите и не расстраивайтесь, если что-то получается не сразу. Если сегодня вы проявите настойчивость, то обязательно добьетесь успеха. Это касается даже ситуаций, когда в вас никто не верит. Не принимайте близко к сердцу критические замечания, прислушивайтесь к собственной интуиции, а не словам скептиков. Будет шанс заняться чем-то необычным и новым; не упустите его. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться в позже, мгновенно запоминаете важную информацию и делаете из нее правильные выводы.
Лев
Вы готовы действовать и не хотите тратить время напрасно. Именно решительность помогает добиться отличных результатов там, где не справились другие. Благодаря ей вы обезоружите недоброжелателей, оставите соперников далеко позади. Однако и об осторожности забывать не стоит. Особенно важной она становится там, где дело касается общих дел, совместных проектов. Не всем, кто предлагает вам свою помощь, стоит доверять. Если речь идет о чем-то важном, стоит полагаться только на самых близких людей, тех, с кем вас связывают долгие отношения.
Дева
Хочется экспериментировать, но делать это стоит не всегда. Смелые и оригинальные решения могут быть не так хороши, как вам кажется. Не лишним будет посоветоваться с людьми, знания и опыт которых внушают вам доверие. В первую очередь это касается деловой сферы. На работе могут складываться неоднозначные ситуации, в которых не сразу будет ясно, как лучше действовать. День подходит для важных разговоров с близкими. Сейчас вы не только хорошо понимаете тех, кто вам дорог, но и находите способ исполнить их желания.
Весы
День спокойный, плодотворный и удачный. Он хорошо подходит для решения важных задач, дает возможность разобраться с проблемами, возникшими в последнее время. Сейчас вы обращаете внимание на те детали, которых не замечали раньше. Это позволяет быстро исправить старые ошибки и не допустить новых. Вы охотно помогаете окружающим, старайтесь поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Это многим нравится. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Вскоре у вас появятся новые друзья и союзники.
Скорпион
Не хочется тратить время напрасно. У вас много идей, и воплотить их в жизнь вы готовы немедленно. Обстоятельства не самые благоприятные? Не беда, вас это ничуть не пугает. Вы так уверены в успехе всех своих начинаний, что преграды сами устраняются с вашего пути, да и недоброжелатели предпочитают держаться подальше. Вероятны необычные встречи, интересные знакомства. Вы легко находите общий язык с теми, кого видите впервые. Иногда достаточно нескольких минут общения, чтобы вспыхнула взаимная симпатия.
Стрелец
Порой вы тревожитесь из-за пустяков, но уверенности в себе все же не теряете. И правильно делаете! Сегодня вы сможете добиться успеха во многом, если будете действовать последовательно, не станете пытаться решить все задачи сразу. Полезно вспомнить о старых планах. Возможно, вы поймете: сейчас самое время воплотить их в жизнь. Немало времени пройдет в разговорах. По большей части они приятны: ваши собеседники делятся хорошими новостями, не скупятся на комплименты, предлагают что-то интересное. Вторая половина дня подходит для романтического свидания.
Козерог
Старайтесь не раздражаться из-за пустяков. В начале дня могут возникнуть какие-то неприятные ситуации, но вряд ли они будут иметь серьезные последствия. Так что относитесь к происходящему философски. И держитесь подальше от тех, кто начинает злиться, огорчаться или паниковать по любому поводу: такие люди сегодня влияют на вас особенно дурно. День отлично подходит для интересных занятий. Есть возможность научиться чему-то новому? Не упускайте ее. Все, что вы узнаете сегодня, вскоре вам обязательно пригодится.
Водолей
Что бы ни происходило, не спешите принимать важные решения, кардинально менять планы. День может принести неожиданности, но если вы не растеряетесь в новых обстоятельствах, то все же найдете способ осуществить задуманное. При этом лучше не рассказывать всем подряд о том, что вы собираетесь делать. Чем меньше людей знает о ваших истинных намерениях, тем меньше преград возникает на пути. Осторожнее с деньгами. Стоит воздержаться от необдуманных сделок, спонтанных покупок. Во всем, что касается финансов, вы склонны к некоторому легкомыслию, о котором позже можете пожалеть.
Рыбы
Не стоит спорить. Пройдет совсем немного времени, и всем станет совершенно ясно, что вы были правы. Пока же можно заняться несложными, но все же требующими внимания делами, в которых вам не нужна помощь. Вы внимательны и аккуратны, избегаете любого беспорядка и ничего не упускаете из виду. Такой подход позволяет избежать даже незначительных ошибок. Вероятны неожиданные новости, известия от людей, которых вы давно не видели. Кто-то из старых друзей может прийти в гости без приглашения, и вы будете этому очень рады.