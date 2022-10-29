Необычный и интересный день! Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака

Рак

Не грустите и не расстраивайтесь, если что-то получается не сразу. Если сегодня вы проявите настойчивость, то обязательно добьетесь успеха. Это касается даже ситуаций, когда в вас никто не верит. Не принимайте близко к сердцу критические замечания, прислушивайтесь к собственной интуиции, а не словам скептиков. Будет шанс заняться чем-то необычным и новым; не упустите его. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться в позже, мгновенно запоминаете важную информацию и делаете из нее правильные выводы.

Лев

Вы готовы действовать и не хотите тратить время напрасно. Именно решительность помогает добиться отличных результатов там, где не справились другие. Благодаря ей вы обезоружите недоброжелателей, оставите соперников далеко позади. Однако и об осторожности забывать не стоит. Особенно важной она становится там, где дело касается общих дел, совместных проектов. Не всем, кто предлагает вам свою помощь, стоит доверять. Если речь идет о чем-то важном, стоит полагаться только на самых близких людей, тех, с кем вас связывают долгие отношения.

Дева