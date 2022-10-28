Актриса Виолета Донева несколько дней не выходила на связь с родственниками, которые забили тревогу и обратились в полицию. Бездыханное тело кинозвезды нашли в ее собственном доме, пишет StarHit.
79-летнюю звезду фильма «Любовь» Виолету Доневу жестоко убили в собственном доме
Актриса Виолета Донева несколько дней не выходила на связь с родственниками, которые забили тревогу и обратились в полицию. Бездыханное тело кинозвезды нашли в ее собственном доме.
Сообщается, что родственники несколько дней не могли связаться с 79-летней актрисой Виолетой Доневой. Когда ситуация стала критической, вместе с полицией они приехали к ней домой и обнаружили звезду фильма «Любовь» мертвой. На ее теле видны признаки насильственной смерти.
Полиция сообщает, что под подозрением находится близкая родственница актрисы, у которой недавно выявили психические расстройство. Ее пытаются найти. Есть и еще одна версия – якобы женщины убили во время ограбления.
Отметим, Что Виолета Донева прославилась как актриса фильма «Любовь» – он стал победителем VIII Московского международного кинофестиваля в 1973 году.