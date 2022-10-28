Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября

Работа. Претензии со стороны партнеров по бизнесу доставят вам массу неприятных эмоций. Приготовьтесь к борьбе.

Здоровье. Будьте внимательны на дороге и при посещении спорткомплексов. Сейчас велик риск получения травмы.

Ваш маленький Овен. На этой неделе ваш малыш будет излишне капризным. Дайте ему возможность выплеснуть эмоции.

ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05

Благоприятные дни: 2, 3 ноября

Неблагоприятные дни: 31 октября, 1 ноября

Любовь. В ближайшее время типичным Тельцам придется несладко – у вас неминуемо возникнут проблемы в отношениях. Это касается как деловых отношений, так и любовных. Старайтесь не обострять имеющихся противоречий. Эта ситуация дана Вам для переосмысления своего поведения. Попытка убежать от нерешенных проблем может обернуться бумерангом, и вы столкнетесь с тем же, но на новом этапе жизни. Сейчас вам будет трудно достичь взаимопонимания – партнер может быть очень неуступчив.

Работа. Сейчас мнение ваших партнеров и оппонентов особенно значимо — прислушайтесь к нему.

Здоровье. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы не заболеть сейчас. В данный момент холод — ваш враг.

Ваш маленький Телец. Если у вашего ребенка сейчас переходный возраст — вам и ему будет непросто понять друг друга.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06

Благоприятные дни: 31 октября, 1 ноября

Неблагоприятные дни: 2, 3, 4 ноября