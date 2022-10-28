Первая неделя ноября обещает стать довольно сложной, но и интересной, но в ней нет такого, с чем бы мы не справились собственными силами. Особенно рекомендуется в этот период проявлять повышенную вежливость и тактичность при общении, включая близких людей.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Неблагоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Любовь. Предстоящая неделя представляет собой прекрасный момент для проявления личной инициативы, начала нового этапа в жизни (в том числе и личной). Это лучшее время для знакомств, завязывания отношений, серьезных шагов в развитии уже сложившихся отношений. В личной жизни сейчас все зависит от вашего решения и вашей инициативы. Вы не останетесь без внимания противоположного пола. Теперешний момент способствует вашей активности и проявлению лучших личностных качеств. Будьте активны и завоюете расположение, пишет wday.ru.
Работа. Ваша инициатива найдет достойное применение в бизнесе. Вы можете начинать новый проект.
Здоровье. Если вас начнут беспокоить головные боли – не пускайте ситуацию на самотек.
Ваш маленький Скорпион. На этой неделе ваш ребенок громко заявит о себе, привлечет к своей персоне максимум внимания.
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 5, 6 ноября
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Любовь. В настоящее время ваше восприятие картины мира и личных отношений могут сильно разниться с реальностью. Скорее всего, вами на время завладеют воспоминания, и вы с головой уйдете в переживания. Попытайтесь разобраться в допущенных вами ошибках, проанализировать происходящее и найти устраивающий вас и вашего партнера вариант развития отношений. Самое главное – не усложнять сложившуюся ситуацию. Сейчас – далеко не лучшее время для привлечения внимания к собственной персоне.
Работа. Эта неделя подходит для завершения ранее начатых дел и проектов, но никак не для начала новых.
Здоровье. Серьезно займитесь своим здоровьем. Возможны нарушения сна на фоне перенапряжения.
Ваш маленький Стрелец. Не разрешайте ребенку смотреть фильмы, способные спровоцировать ночные кошмары.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 2, 3 ноября
Неблагоприятные дни: 5, 6 ноября
Любовь. Предстоящие несколько недель предоставят типичным Козерогам массу возможностей для внесения в жизнь новизны. Возможно, вам сейчас нужен глоток свободы. Если ваши отношения привели вас в тупик – отдохните какое-то время друг от друга. Это лучшее время для освобождения от исчерпавших себя бессмысленных обязательств, построения новых планов, встреч с друзьями и знакомств с потенциальными будущими партнерами. Если вы хотите рассчитывать на взаимность – пришло время меняться.
Работа. Самое время внедрять новаторские идеи, осуществлять казавшиеся ранее нереальными планы.
Здоровье. Если ваша работа связана с компьютером — не забывайте о гимнастике для глаз, во избежание ухудшения зрения.
Ваш маленький Козерог. Проявление свободомыслия вашего ребенка вы не должны подавлять. Постарайтесь его понять.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 5, 6 ноября
Неблагоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Любовь. Типичным Водолеям на предстоящей неделе придется выслушать в свой адрес ряд критических и весьма болезненных комментариев, что серьезно повлияет как на вашу самооценку, так и на отношения с противоположным полом, которые могут начать «трещать по швам» из-за разногласий во взглядах на роль мужчины и женщины в семье. Могут столкнуться патриархальные интересы и феминистические взгляды, касающиеся личной свободы либо ведущей роли в семье. Вам нужно проявлять гибкость и мудрость, чтобы не потерять то, что у вас есть.
Работа. Крайне напряженная неделя потребует от вас собранности и работоспособности.
Здоровье. В настоящее время велика опасность упасть на ровном месте и получить травму.
Ваш маленький Водолей. Вашему ребенку сейчас нужно постараться привить представление о дисциплине и распорядке дня.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 31 октября
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Любовь. Настоящий момент хорош как для обремененных семейными узами, так и для холостых представителей зодиакальных Рыб, а особенно он располагает к установлению длительных отношений. Не важно, что на дворе хмурый ноябрь – у вас будет прекрасное настроение, если вы встретите интересного для Вас человека. Постарайтесь найти время для экскурсионных поездок по родному краю. Осенняя природа и прогулки по лесу наполнят вас сентиментальными воспоминаниями. Положительные впечатления окрасят ваши отношения в цвета радости, несмотря на грустный осенний пейзаж.
Работа. Вам следует посвятить время расширению сферы своего влияния и заключению контрактов с иностранными партнерами.
Здоровье. Нынешний период подходит для лечения болезней кроветворной системы. Нагружать печень не стоит.
Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок сейчас готов воспринимать большие объемы информации. Уделите ему время.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Неблагоприятные дни: 5, 6 ноября
Любовь. Трудно сдерживать эмоции горячим Овнам, а сейчас как раз такой период, когда вам нужно постараться держать себя в руках. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, и вы окажетесь перед необходимостью как-то существовать на пепелище разрушенных отношений. Фактор сексуальности в данный период может стать камнем преткновения и источником серьезных психологических проблем. Уделите интимной сфере жизни особое внимание, и постарайтесь наладить отношения, пока это возможно.
Работа. Претензии со стороны партнеров по бизнесу доставят вам массу неприятных эмоций. Приготовьтесь к борьбе.
Здоровье. Будьте внимательны на дороге и при посещении спорткомплексов. Сейчас велик риск получения травмы.
Ваш маленький Овен. На этой неделе ваш малыш будет излишне капризным. Дайте ему возможность выплеснуть эмоции.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 2, 3 ноября
Неблагоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Любовь. В ближайшее время типичным Тельцам придется несладко – у вас неминуемо возникнут проблемы в отношениях. Это касается как деловых отношений, так и любовных. Старайтесь не обострять имеющихся противоречий. Эта ситуация дана Вам для переосмысления своего поведения. Попытка убежать от нерешенных проблем может обернуться бумерангом, и вы столкнетесь с тем же, но на новом этапе жизни. Сейчас вам будет трудно достичь взаимопонимания – партнер может быть очень неуступчив.
Работа. Сейчас мнение ваших партнеров и оппонентов особенно значимо — прислушайтесь к нему.
Здоровье. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы не заболеть сейчас. В данный момент холод — ваш враг.
Ваш маленький Телец. Если у вашего ребенка сейчас переходный возраст — вам и ему будет непросто понять друг друга.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Любовь. Врожденная «близнецовская» любвеобильность в настоящее время чревата для вашего здоровья. Тем более, что дел у вас в ближайшее время будет столько, что о любви придется на какое-то время забыть. В семье вас ждет возвращение к нерешенным ранее проблемам, бытовые и жилищные вопросы выйдут на первый план. К тому же здоровье будет оставлять желать лучшего. В недавно завязавшихся отношениях лучше взять паузу, поскольку у вас все равно не будет возможности уделить партнеру достаточное количество внимания.
Работа. В настоящее время рабочие обязанности вы воспринимаете как тяжелое бремя. Смиритесь пока.
Здоровье. Можно ожидать обострения хронических заболеваний, особенно, если у вас есть проблемы с почками.
Ваши маленькие Близнецы. Это хороший момент для обучения девочек шитью, а мальчиков – моделированию и конструированию.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Неблагоприятные дни: 5, 6 ноября
Любовь. В данный момент типичные представители зодиакального Рака испытывают острую потребность в любви, заботе и понимании. Старайтесь дать близкому человеку все то, в чем нуждаетесь сами, и тогда вы сможете достичь гармонии и взаимопонимания. Это очень неплохое время для любви, и постарайтесь использовать его для укрепления уже имеющихся отношений, либо для знакомств, если вы находитесь в поиске партнера. Сейчас вы можете быть инициатором отношений, идти ва-банк, позволить себе то, о чем раньше даже и не мечтали. Самое главное, не сидеть сложа руки.
Работа. Относитесь к работе непринужденно, ищите творческие решения, и все у вас получится.
Здоровье. Берегите свое сердце. Бурные переживания и шекспировские страсти могут вам навредить.
Ваш маленький Рак. Помогите своему ребенку найти хобби и обеспечьте ему максимально полезный досуг.
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 5, 6 ноября
Неблагоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Любовь. Типичным Львам придется посвятить время дому и семье. Первая декада ноября не предоставит Вам возможности для проявления творческих (креативных) способностей – слишком много будет рутинных повседневных обязанностей. Для активности на личном фронте предстоящая неделя — время бесполезное. В это время неожиданная болезнь может разрушить ваши планы личного характера. Возможно, вам все надоело, но ситуация заставляет вас терпеть и приспосабливаться – примите это как должное.
Работа. Для бизнеса сейчас не лучшее время, постарайтесь отложить принятие серьезных решений и подписание контрактов.
Здоровье. В первую очередь берегите желудок. Он сейчас весьма уязвим. Не переедайте.
Ваш маленький Лев. Познакомьте ребенка с традициями вашей семьи, покажите ему фотографии предков.
ДЕВА 23.08 – 22.09
Благоприятные дни: 31 октября
Неблагоприятные дни: 2, 3, 4 ноября
Любовь. Сейчас хороший период для интеллектуального общения и поиска общих интересов, а не для бурных страстей. Вы, как истинный представитель зодиакальной Девы – рассудительный человек и не торопитесь принимать скоропалительные решения. Поэтому, не позволяйте чувствам овладеть Вами полностью. Возможно, на первом этапе они будут весьма поверхностными, но со временем имеют все шансы перерасти в настоящие чувства. Женатым представителям знака данный период сулит упрочение семейных отношений и улучшение взаимопонимания.
Работа. Командировки, переезды, переписка и переговоры будут на этой неделе весьма продуктивными.
Здоровье. В жестком рабочем графике вы можете и не заметить, как простудитесь. Избегайте людных мест.
Ваша маленькая Дева. Хорошее время для занятий с логопедом и исправления дефектов речи у вашего малыша.
ВЕСЫ 23.09 – 22.10
Благоприятные дни: 31 октября, 1 ноября
Неблагоприятные дни: 5, 6 ноября
Любовь. Представители самого уравновешенного и осознанного зодиакального знака могут использовать ближайшие недели (в том числе и эту) для решения всех своих имущественных вопросов, что благоприятно отразится на личных отношениях. Это время больших покупок, инвестиций в собственное жилище. Старайтесь создать базис для дальнейшего роста и расширения вашей семьи. Одарите тех, кто вам дорог теплом и участием. Это прекрасный момент для укрепления взаимоотношений, вывода их на новый уровень.
Работа. Сейчас вы можете заложить фундамент будущего финансового благополучия. Настало время крупных ставок.
Здоровье. Вам необходима диета и самодисциплина по части питания. Возможны проблемы в системе пищеварения.
Ваши маленькие Весы. Организм вашего ребенка требует поддержки питательными веществами и микроэлементами.