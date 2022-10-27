Похотливый эстонский пенсионер покупает секс-услуги каждую неделю: со Светой, которая младше меня на 50 лет, мы провели в постели три часа

«Сегодня с Мариной, сегодня с Мариной, сегодня с Мариной... Часто мы с Мариной. Вот здесь, смотрите, мы со Светой, которая моложе меня на 50 лет, мы развлекались в постели три часа», – записывает в своем дневничке 74-летний эстонский пенсионер Хенно (имя изменено). Он скрупулезно отмечает дни покупок секс-услуг. Хенно – постоянный клиент у проституток и один из 100 000 мужчин в Эстонии, которые хотя бы раз в жизни покупали секс.