ВИДЕО ⟩ Самый модный цвет сезона осень-зима назвала дизайнер Диана Денисоваа

– Я, например, просто взяла разноцветные сапоги из разных пар. В жизни я так не пойду, а Неделя моды – это как раз то место, где можно было позволить себе такую шалость, такую провокацию.

Были, конечно, гости, на которых было немножко грустно смотреть. Это было из серии "я надену все лучшее сразу". Знаю, что в моде такой пиджак, знаю, что в моде открыть белье, знаю, что в моде такие брюки – и все разом на себя надела. А то, что здесь важная стилизация – увы, такой культуры у нас немного.

Я сама составляла списки самых интересных гостей Недели моды, очень часто там одни и те же лица. К сожалению.

– Какие модные тенденции вскоре придут в нашу повседневную жизнь?

– Я всегда за цвет! Я очень рада, что появляются яркие цвета. Мне кажется, что вокруг нас сейчас, к сожалению, так много тьмы, что дизайнеры хотя бы в своих коллекциях пытаются внести яркие краски. И таллиннские, и мировые дизайнеры предлагают носить яркие цвета круглогодично.