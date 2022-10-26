ВИДЕО ⟩ Самый модный цвет сезона назвала дизайнер Диана Денисоваа

Были, конечно, гости, на которых было немножко грустно смотреть. Это было из серии «я надену все лучшее сразу». Знаю, что в моде такой пиджак, знаю, что в моде открыть белье, знаю, что в моде такие брюки – и все разом на себя надела. А то, что здесь важная стилизация – увы, такой культуры у нас немного.

Я сама составляла списки самых интересных гостей Недели моды, очень часто там одни и те же лица. К сожалению.

– Какие модные тенденции вскоре придут в нашу повседневную жизнь?

– Я всегда за цвет! Я очень рада, что появляются яркие цвета. Мне кажется, что вокруг нас сейчас, к сожалению, так много тьмы, что дизайнеры хотя бы в своих коллекциях пытаются внести яркие краски. И таллиннские, и мировые дизайнеры предлагают носить яркие цвета круглогодично.

Что касается общей тенденции развития силуэтов, из моды не уходит удобство. Сейчас мода становится более демократичной, каждый может найти для себя что-то интересное. Поэтому оверсайз останется с нами, но на вторых ролях. Сейчас появляется больше женственности, больше акцента на фигуру. Например, в пиджаках, даже если остаются такие широкие плечи, то талия выделяется все больше и больше.

Основная тенденция – это двухтысячные. Но мы не копируем свои образы, которые были двадцать лет назад, а лишь берем идеи оттуда и обязательно стилизуем их по-новому.