Что приготовил четверг? Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака

Лев

Попытки взвалить на Льва любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Лев будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато завтра у Льва настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Дева

У Девы может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Завтра Дева не склонна переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще поправить все строительные нормы и правила.

Весы

Все мысли и планы Весов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Весам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Скорпион