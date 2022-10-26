Пять знаков Зодиака, жизнь с которыми сущее испытание

Лев

Хотя Львы могут быть приятными друзьями и душой компании, они часто спорят и «кусаются». Управляемые Солнцем, люди этого знака зодиака склонны считать себя центром вселенной и не отступят от конфронтации, если их системе убеждений брошен вызов. Когда самолюбие задето, они могут быть довольно грубыми. Хотя чаще всего именно эмоциональность толкает представителей знака зодиака Лев на споры. Это защитная реакция, необходимая для маскировки боли и чувства незащищённости. Ещё одна не слишком приятная их черта — любовь к игре на публику. Львы порой ведут себя слишком вызывающе, пытаясь привлечь внимание или напрашиваясь на комплименты. Они могут быть нарочито щедрыми и милыми, но знайте, что в будущем потребуют от вас такого же отношения к себе.

Дева

Перфекционисты по натуре, максимально умные и немного зануды, Девы не могли не оказаться в этом списке. Часто практичность и желание людей этого знака зодиака доказать свою правоту мешают им спокойно сосуществовать с близкими и партнёрами. Дева всегда найдёт, к чему ей придраться. А ещё эти земные люди часто срываются на членах семьи, потому как не умеют говорить о чувствах прямо. Сначала терпят, надеясь, что их мысли прочитают, копят гнев и сдерживаются, а затем взрываются. Причём большинство Дев умеют спорить и преуспевают в словесных перепалках.

Козерог