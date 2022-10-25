Предстоящий концерт Инстасамки в Таллинне вызвал шквал негодования: организатор не видит в этом проблемы

9 декабря российская артистка Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, должна выступить в таллиннском клубе MJ Club.

Однако на прошлой неделе, 20 октября, в соцсетях была запущена петиция с требованием отменить концерт. «Учитывая тот факт, что у исполнительницы есть песня, посвященная Владимиру Путину, ее выступление в Таллинне выглядит по меньшей мере странным», – говорится в петиции. Там отмечается, что рэперша поддерживает режим Путина и не осудила военное вторжение России в Украину. «Она пропагандирует путинский режим всеми возможными способами, целует фотографию Путина», – написано в петиции. (Смотрите фото ЗДЕСЬ!)

Организатор концерта и владелец компании MJproduction Юрий Метс сказал редакции Elu24, что он не считает правильным издеваться над музыкантами таким образом. «К сожалению, это не изменит ход войны. Что мы запрещаем всё, что не всем нравится? Это демократия и свобода? Я думаю, что нет!» – говорит Метс.