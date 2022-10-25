В начале декабря известная российская рэперша Инстасамка должна выступить на сцене таллиннского клуба MJ Club. Среди ее песен есть и композиция про президента Владимира Путина, созданная в 2019 году. В то время как в социальных сетях люди начали собирать подписи против выступления артистки, организатор вечеринки не видит в этом никакой проблемы.
Предстоящий концерт Инстасамки в Таллинне вызвал шквал негодования: организатор не видит в этом проблемы
9 декабря российская артистка Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, должна выступить в таллиннском клубе MJ Club.
Однако на прошлой неделе, 20 октября, в соцсетях была запущена петиция с требованием отменить концерт. «Учитывая тот факт, что у исполнительницы есть песня, посвященная Владимиру Путину, ее выступление в Таллинне выглядит по меньшей мере странным», – говорится в петиции. Там отмечается, что рэперша поддерживает режим Путина и не осудила военное вторжение России в Украину. «Она пропагандирует путинский режим всеми возможными способами, целует фотографию Путина», – написано в петиции. (Смотрите фото ЗДЕСЬ!)
Организатор концерта и владелец компании MJproduction Юрий Метс сказал редакции Elu24, что он не считает правильным издеваться над музыкантами таким образом. «К сожалению, это не изменит ход войны. Что мы запрещаем всё, что не всем нравится? Это демократия и свобода? Я думаю, что нет!» – говорит Метс.
Он отметил, что провокационное и спорное видео было снято в 2019 году. «По сути, это то же самое, что когда-то было сделано по отношению к Сависаару или песне «Город мой». Эта песня – скорее насмешка, чем похвала и восхищение», –уверен Метс. Говоря о творчестве рэперши, организатор добавил, что оно ничем не отличается от творчества отечественного рэпера 5miinust. «Да, Инстасамка скандальная, каким и принято быть в наше время», – подчеркнул он.
Метс добавил, что, приглашая российского рэп-артиста в Таллинн, он был готов к такому развитию сюжета. «Сейчас всё, что связано с Россией, вызывает проблемы. Даже русский язык», – констатировал он.
Организатор мероприятия сообщил, что рэперша Инстасамка уехала из России в начале войны и сейчас живет в Дубае. «Тот факт, что она не осудила открыто войну... Я хотел бы спросить вас, насколько бы вы были смелы в своих высказываниях, если бы ваши родственники остались в России?» – спрашивает Метс.
По словам организаторов, интерес к концерту высок. «Половина билетов уже предварительно продана. А это в два раза больше, чем подписей под этой петицией», – подытожил Метс.