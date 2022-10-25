Популярный астролог Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, представителей которого будет во всем сопровождать удача в ноябре 2022 года. Главными счастливчиками последнего осеннего месяца станут Близнецы, пишет TopNews.
Любимчик Вселенной: Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который будет успешен в ноябре
Любимчик Вселенной: Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который будет успешен в ноябре
У Близнецов жизнь заиграет новыми красками, они испытают на себе все радости жизни. Представители воздушного знака на работе смогут добиться всех намеченных целей и воплотить в реальность самые смелые планы. Как результат, Близнецов ждет повышение, а за ним и значительное улучшение финансового положения.
Повезет Близнецам и в личной жизни. Тех представителей знака, кто уже состоит в отношениях, ждет приятное событие, которое выведет их близость на новый уровень. Близнецы-одиночки смогут найти долгожданную вторую половинку.
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