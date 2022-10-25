Любимчик Вселенной: Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который будет успешен в ноябре

У Близнецов жизнь заиграет новыми красками, они испытают на себе все радости жизни. Представители воздушного знака на работе смогут добиться всех намеченных целей и воплотить в реальность самые смелые планы. Как результат, Близнецов ждет повышение, а за ним и значительное улучшение финансового положения.