Никита с утра выпил перцовки, но не смог протрезветь к 11 вечера: в Ласнамяэ его поймала полиция

Первый рейд проходит на бульваре Вабадузе, там, где находится здание Elron. «Мы здесь всего около 20 минут. Грустно, что уже двое водителей отстранены от управления транспортным средством», – говорит телеведущий Яанус Коорт.

«Добрый вечер, мужчина. Почему вас отстранили от управления транспортным средством? Что говорили полицейские?» – вопрос ведущего первому водителю остался без ответа. Он лишь тихим голосом сказал, что это его первый раз.

Журналисты программы Reporter напоминают, что если вы мужчина весом 80 килограммов, то вам потребуется около 2 с половиной часов после стакана 0,5 пива средней крепости. А если вы хрупкая женщина, то здесь вообще придется запастись терпением. Так что, подумайте хорошо, можно ли вам сесть за руль через час после того, как вы выпили банку пива?!

Следующий рейд проходит в Пыхья-Таллинне, на улице Техника. Ведущий ожидал, что здесь найдется хотя бы один нетрезвый водитель, но каково было его удивление, когда в этом районе таких не нашлось. «К удивлению и к счастью», – говорит Коорт.

Третий рейд проходит в столичном Ласнамяэ, на Мустакиви теэ.

Один из остановленных полицией алководителей по имени Никита не выглядел пьяным, его речь была внятной, ноги и язык не заплетались. Он признался репортеру Яанусу Коорту, что с утра выпил перцовки, потому что чувствовал себя неважно, а после 23:00 сел за руль, о чем вскоре пожалел, так как попал на полицейский рейд и был отстранен от управления транспортным средством, потому что не успел протрезветь к этому моменту. «Для здоровья», – закончил свое оправдание Никита. По словам ведущего, такие оправдания полиция слышит довольно часто.

«В трех разных местах сегодня проводили рейды, три водители отстранили от управления транспортным средством. Могло быть и хуже, удовлетворены результатом», – сказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Марек Вяхи.